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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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السعودية... صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة
السعودية... صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، صدرو حكم نهائي بإدانة قائد عسكري سابق في البلاد بعد أعوام على إقالته إلى التحقيق والتقاعد بموجب أمر ملكي. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T15:30+0000
2024-09-13T15:30+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية السعودية صدور حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول المتقاعد، خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقًا، "بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية".وفي وقت سابق، صدر أمر ملكي يقضي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. وأشار الأمر الملكي إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
https://sarabic.ae/20240912/مستشفى-سعودي-يحقق-اختراقا-طبيا-غير-مسبوق-على-مستوى-العالم-1092646418.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

السعودية... صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة

15:30 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، صدرو حكم نهائي بإدانة قائد عسكري سابق في البلاد بعد أعوام على إقالته إلى التحقيق والتقاعد بموجب أمر ملكي.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية صدور حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول المتقاعد، خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقًا، "بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية".

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، أنها أعلنت عن ذلك "لتؤكد حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".

الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
مجتمع
مستشفى سعودي يحقق اختراقا طبيا غير مسبوق على مستوى العالم
أمس, 14:22 GMT
وفي وقت سابق، صدر أمر ملكي يقضي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
وأشار الأمر الملكي إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
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