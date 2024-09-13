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السعودية... صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة
السعودية... صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، صدرو حكم نهائي بإدانة قائد عسكري سابق في البلاد بعد أعوام على إقالته إلى التحقيق والتقاعد بموجب أمر ملكي. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T15:30+0000
2024-09-13T15:30+0000
2024-09-13T15:30+0000
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وأعلنت وزارة الداخلية السعودية صدور حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول المتقاعد، خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقًا، "بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية".وفي وقت سابق، صدر أمر ملكي يقضي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق. وأشار الأمر الملكي إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... صدور حكم بإدانة شخصية أمنية كبيرة
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، صدرو حكم نهائي بإدانة قائد عسكري سابق في البلاد بعد أعوام على إقالته إلى التحقيق والتقاعد بموجب أمر ملكي.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية صدور حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول المتقاعد، خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقًا، "بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، ومعاقبته بالسجن والغرامات المالية".
وذكرت وزارة الداخلية السعودية، أنها أعلنت عن ذلك "لتؤكد حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".
وفي وقت سابق، صدر أمر ملكي يقضي بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
وأشار الأمر الملكي إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.