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برلماني إسرائيلي: جيشنا لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية في رفح
برلماني إسرائيلي: جيشنا لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية في رفح
سبوتنيك عربي
صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة، ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي "الكنيست" عاميت هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح.وأشار هاليفي وهو عضو عن حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم أن ما تم تدميره من أنفاق مدينة رفح معظمها في منطقة فيلادلفيا وما جاورها، يشكل نسبة قليلة من مدينة رفح السفلى. وأوضح عاميت هاليفي أن حجم ما عثر عليه الجيش الإسرائيلي من مستودعات تحت الأرض في رفح قليل جدا، مقارنة بمخزون حركة حماس.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 343 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,118 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

برلماني إسرائيلي: جيشنا لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية في رفح

13:52 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورتشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تشييع جنود من الجيش الإسرائيلي قتلوا نتيجة تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
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صرح برلماني إسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة، ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن عضو لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي "الكنيست" عاميت هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي لم يهزم كتيبة واحدة ولا حتى سرية واحدة في مدينة رفح.
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
غانتس: لسنا بحاجة لحكم شعب آخر والسلام ليس كلمة قذرة
13:24 GMT
وأشار هاليفي وهو عضو عن حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم أن ما تم تدميره من أنفاق مدينة رفح معظمها في منطقة فيلادلفيا وما جاورها، يشكل نسبة قليلة من مدينة رفح السفلى.
وأوضح عاميت هاليفي أن حجم ما عثر عليه الجيش الإسرائيلي من مستودعات تحت الأرض في رفح قليل جدا، مقارنة بمخزون حركة حماس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 343 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,118 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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