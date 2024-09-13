https://sarabic.ae/20240913/حرارة-جسمك-أصبحت-قادرة-على-شحن-الأجهزة-الإلكترونية-فيديو-1092676274.html
حرارة جسمك أصبحت قادرة على شحن الأجهزة الإلكترونية.. فيديو
حرارة جسمك أصبحت قادرة على شحن الأجهزة الإلكترونية.. فيديو
سبوتنيك عربي
حققت تكنولوجيا جديدة إنجازا غير مسبوق، وهو استخدام حرارة جسم الإنسان، من أجل تشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T11:48+0000
2024-09-13T11:48+0000
2024-09-13T11:48+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092675447_0:62:1184:728_1920x0_80_0_0_4bbc15fde2f6fba93a0eb059943367a9.jpg
وطوّر باحثون في جامعة واشنطن، نموذجا إلكترونيا مرنا ومتينا، في إمكانه حصاد الطاقة من حرارة الجسم، وتحويلها إلى كهرباء يمكن استخدامها لتشغيل إلكترونيات صغيرة، مثل البطاريات أو أجهزة الاستشعار أو مصابيح "الليد".كما يتسم هذا الجهاز بالمرونة، فهو لا يزال يعمل حتى بعد ثقبه عدة مرات ثم تمديده 2000 مرة.وقام الفريق بتفصيل اختراعهم الفريد في ورقة بحثية، نُشرت في 30 أغسطس/ آب الماضي في مجلة "Advanced Materials".وتم تصميم هذا الجهاز من الصفر، إذ بدأ الباحثون بالمحاكاة لتحديد أفضل مزيج من المواد وهياكل الجهاز، ثم قاموا بإنشاء جميع المكونات تقريبا في المختبر، وتم تصميمه لكي يتلاءم مع شكل ذراع الإنسان بشكل مثالي.ويتكون الجهاز من 3 طبقات رئيسية، وتوجد في المركز أشباه موصلات حرارية كهربائية صلبة تقوم بعمل تحويل الحرارة إلى كهرباء، وهذه أشباه الموصلات محاطة بمركبات مطبوعة ثلاثية الأبعاد ذات موصلية حرارية منخفضة، مما يعزز تحويل الطاقة ويقلل من وزن الجهاز.ومن أجل توفير القدرة على التمدد والتوصيل والشفاء الذاتي الكهربائي، يتم توصيل أشباه الموصلات بآثار معدنية سائلة مطبوعة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين قطرات معدنية سائلة في الطبقات الخارجية لتحسين نقل الحرارة إلى أشباه الموصلات والحفاظ على المرونة، لأن المعدن يظل سائلا في درجة حرارة الغرفة.ويأمل معدو الدراسة أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا لتسخين أو تبريد الأسطح، وهو ما قد يمثل فرصة لاستخدامه في تقنيات الواقع الافتراضي وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، من أجل خلق إحساس بالحرارة أو البرودة، او تعزيز الراحة العامة.
https://sarabic.ae/20240112/شركة-تبتكر-بطارية-نووية-للهواتف-الذكية-وتبقيها-مشحونة-لمدة-قياسية-1084915816.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092675447_66:0:1118:789_1920x0_80_0_0_dbeea310ca0d57efc809098845cf42a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, منوعات, الأخبار, العالم
علوم, منوعات, الأخبار, العالم
حرارة جسمك أصبحت قادرة على شحن الأجهزة الإلكترونية.. فيديو
حققت تكنولوجيا جديدة إنجازا غير مسبوق، وهو استخدام حرارة جسم الإنسان، من أجل تشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.
وطوّر باحثون في جامعة واشنطن، نموذجا إلكترونيا مرنا ومتينا، في إمكانه حصاد الطاقة من حرارة الجسم، وتحويلها إلى كهرباء يمكن استخدامها لتشغيل إلكترونيات صغيرة، مثل البطاريات أو أجهزة الاستشعار أو مصابيح "الليد".
كما يتسم هذا الجهاز بالمرونة، فهو لا يزال يعمل حتى بعد ثقبه عدة مرات ثم تمديده 2000 مرة.
وقام الفريق بتفصيل اختراعهم الفريد في ورقة بحثية، نُشرت في 30 أغسطس/ آب الماضي في مجلة
"Advanced Materials".
وتم تصميم هذا الجهاز من الصفر، إذ بدأ الباحثون بالمحاكاة لتحديد أفضل مزيج من المواد وهياكل الجهاز، ثم قاموا بإنشاء جميع المكونات تقريبا في المختبر، وتم تصميمه لكي يتلاءم مع شكل ذراع الإنسان بشكل مثالي.
ويتكون الجهاز من 3 طبقات رئيسية، وتوجد في المركز أشباه موصلات حرارية كهربائية صلبة تقوم بعمل تحويل الحرارة إلى كهرباء، وهذه أشباه الموصلات محاطة بمركبات مطبوعة ثلاثية الأبعاد
ذات موصلية حرارية منخفضة، مما يعزز تحويل الطاقة ويقلل من وزن الجهاز.
ومن أجل توفير القدرة على التمدد والتوصيل والشفاء الذاتي الكهربائي، يتم توصيل أشباه الموصلات بآثار معدنية سائلة مطبوعة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين قطرات معدنية سائلة في الطبقات الخارجية لتحسين نقل الحرارة إلى أشباه الموصلات والحفاظ على المرونة، لأن المعدن يظل سائلا في درجة حرارة الغرفة.
ويأمل معدو الدراسة أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا لتسخين أو تبريد الأسطح، وهو ما قد يمثل فرصة لاستخدامه في تقنيات الواقع الافتراضي وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، من أجل خلق إحساس بالحرارة أو البرودة، او تعزيز الراحة العامة.