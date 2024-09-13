https://sarabic.ae/20240913/دولة-أوروبية-تقرر-منح-34-ألف-دولار-للمهاجر-الذي-يتخلى-عن-إقامته-فيها-ويغادرها-1092662696.html
دولة أوروبية تقرر منح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته فيها ويغادرها
دولة أوروبية تقرر منح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته فيها ويغادرها
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة السويدية، أنها قررت منح 350 ألف "كرون" سويدي (34 ألف دولار)، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T08:02+0000
2024-09-13T08:02+0000
2024-09-13T08:02+0000
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وحسب صحيفة "ذي لوكل" السويدية، قال وزير الهجرة السويدي جوهان فوسيل في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن القرار سيتم تنفيذه بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2026 لأي مهاجر.ووفقا للتقارير، فإن التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط ألا يزيد عن 40 ألف لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول تعاني من اضطرابات ونزاعات.وأخيرا أصدر المركز الوطني السويدي "SCB"، إحصاءات رسمية أظهرت أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا، وفق الصحيفة.يشار إلى أن دول أوروبية أخرى تقدم إعانات مالية كحافز لعودة المهاجر، أكبرها في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.
https://sarabic.ae/20230812/عبر-أخطر-طريق-هجرة-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-الاتحاد-الأوروبي--يشهد-أعلى-ارتفاع-منذ-7-سنوات-1080000927.html
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السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دولة أوروبية تقرر منح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته فيها ويغادرها
أعلنت الحكومة السويدية، أنها قررت منح 350 ألف "كرون" سويدي (34 ألف دولار)، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
وحسب صحيفة
"ذي لوكل" السويدية، قال وزير الهجرة السويدي جوهان فوسيل في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن القرار سيتم تنفيذه بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2026 لأي مهاجر.
وأضاف أن خطة برنامج "دعم العودة الطوعية للمهاجرين" يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
ووفقا للتقارير، فإن التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط ألا يزيد عن 40 ألف لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها.
ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد
المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول تعاني من اضطرابات ونزاعات.
وأخيرا أصدر المركز الوطني السويدي "SCB"، إحصاءات رسمية أظهرت أن عدد المهاجرين
في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا، وفق الصحيفة.
يشار إلى أن دول أوروبية أخرى تقدم إعانات مالية كحافز لعودة المهاجر، أكبرها في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.