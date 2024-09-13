https://sarabic.ae/20240913/كيم-جونغ-أون-يؤكد-في-اجتماع-مع-شويغو-أن-كوريا-الشمالية-ستوسع-التعاون-مع-روسيا-1092698203.html

كيم جونغ أون يؤكد أن كوريا الشمالية ستوسع التعاون مع روسيا

كيم جونغ أون يؤكد أن كوريا الشمالية ستوسع التعاون مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال اجتماع مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في بيونغ يانغ، أن حكومة بلاده ستوسع التعاون مع الاتحاد الروسي في إطار... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T23:19+0000

2024-09-13T23:19+0000

2024-09-13T23:20+0000

روسيا

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

التعاون الاقتصادي

التعاون الدولي

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان لها، "قدر الرفيق كيم جونغ أون (زعيم كوريا الشمالية)، أنه وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة الكورية الروسية في يونيو/ حزيران في بيونغ يانغ، فإن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل ديناميكي في جميع المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وأكد أن حكومة كوريا الديمقراطية ستواصل توسيع التعاون والمساعدة مع الاتحاد الروسي بروح اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة".وأمس الجمعة، أعلن مجلس الأمن الروسي أن سكرتيره سيرغي شويغو، زار العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، والتقى مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.وجاء في بيان المجلس " في سبتمبر/13 أيلول، زار وفد برئاسة سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، بيونغ يانغ.وفي إطار الحوار الاستراتيجي المستمر بين بلدينا، تم تبادل وجهات النظر بشكل موضوعي مع الزملاء الكوريين حول مجموعة واسعة من المسائل المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي".وأشار البيان إلى أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون، استقبل شويغو".وأضاف مجلس الأمن الروسي، بأن " اللقاءات في بيونغ يانغ جرت في أجواء من الثقة وودية للغاية، بما يتماشى مع الاتفاقات بين زعيمي البلدين التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ في يونيو/ حزيران 2024. وستقدم (اللقاءات) مساهمة مهمة في تنفيذ أحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية التي وقعا عليها".وأبرمت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، يومي 18 و19 يونيو/ حزيران الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، كي تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 9 فبراير/ شباط 2000.وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة على أنه في حالة وجود "تهديد وشيك" بالعدوان المسلح على أحد البلدين. فإن الجانب الآخر "عند الطلب" سيستخدم على الفور قنوات الاتصال الثنائية للتشاور من أجل تنسيق المواقف والاتفاق على "التدابير الممكنة" للتعاون المشترك في القضاء "على التهديد الناشئ".

https://sarabic.ae/20240913/شويغو-يلتقي-بزعيم-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-خلال-زيارته-لبيونغ-يانغ-----1092671498.html

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روسيا, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, التعاون الاقتصادي, التعاون الدولي