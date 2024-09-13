https://sarabic.ae/20240913/شويغو-يلتقي-بزعيم-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-خلال-زيارته-لبيونغ-يانغ-----1092671498.html
شويغو يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لبيونغ يانغ
شويغو يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لبيونغ يانغ
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن سكرتير المجلس سيرغي شويغو، التقى مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الكورية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T10:45+0000
2024-09-13T10:45+0000
2024-09-13T10:45+0000
روسيا
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وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "في 13 سبتمبر/أيلول، زار وفد برئاسة سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، بيونغ يانغ".وأشار البيان إلى أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون، استقبل شويغو".يذكر أن روسيا وكوريا الديمقراطية كانتا قد أبرمتا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ، يومي 18 و19 حزيران/يونيو الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، كي تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 9 شباط/فبراير 2000.وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة على أنه في حالة وجود "تهديد وشيك" بالعدوان المسلح على أحد البلدين، فإن الجانب الآخر "عند الطلب" سيستخدم على الفور قنوات الاتصال الثنائية للتشاور من أجل تنسيق المواقف والاتفاق على "التدابير الممكنة" للتعاون المشترك في القضاء "على التهديد الناشئ".
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روسيا
شويغو يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لبيونغ يانغ
أفاد مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن سكرتير المجلس سيرغي شويغو، التقى مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "في 13 سبتمبر/أيلول، زار وفد برئاسة سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، بيونغ يانغ".
وتابع البيان: "وفي إطار الحوار الاستراتيجي المستمر بين بلدينا، تم تبادل وجهات النظر بشكل موضوعي مع الزملاء الكوريين حول مجموعة واسعة من المسائل المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي".
وأشار البيان إلى أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون، استقبل شويغو".
وأضاف مجلس الأمن الروسي بأن "اللقاءات في بيونغ يانغ جرت في أجواء من الثقة وودية للغاية، بما يتماشى مع الاتفاقات بين زعيمي البلدين التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ في حزيران/ يونيو 2024. وستقدم (اللقاءات) مساهمة مهمة في تنفيذ أحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية التي وقّعا عليها".
يذكر أن روسيا وكوريا الديمقراطية كانتا قد أبرمتا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ، يومي 18 و19 حزيران/يونيو الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، كي تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 9 شباط/فبراير 2000.
وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة على أنه في حالة وجود "تهديد وشيك" بالعدوان المسلح على أحد البلدين، فإن الجانب الآخر "عند الطلب" سيستخدم على الفور قنوات الاتصال الثنائية للتشاور من أجل تنسيق المواقف والاتفاق على "التدابير الممكنة" للتعاون المشترك في القضاء "على التهديد الناشئ".