https://sarabic.ae/20240913/شويغو-يلتقي-بزعيم-كوريا-الشمالية-كيم-جونغ-أون-خلال-زيارته-لبيونغ-يانغ-----1092671498.html

شويغو يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لبيونغ يانغ

شويغو يلتقي بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته لبيونغ يانغ

سبوتنيك عربي

أفاد مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن سكرتير المجلس سيرغي شويغو، التقى مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، خلال زيارة قام بها إلى العاصمة الكورية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T10:45+0000

2024-09-13T10:45+0000

2024-09-13T10:45+0000

روسيا

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وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "في 13 سبتمبر/أيلول، زار وفد برئاسة سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، بيونغ يانغ".وأشار البيان إلى أن "رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون، استقبل شويغو".يذكر أن روسيا وكوريا الديمقراطية كانتا قد أبرمتا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ، يومي 18 و19 حزيران/يونيو الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة، كي تحل محل المعاهدة الأساسية للصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين في 9 شباط/فبراير 2000.وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة على أنه في حالة وجود "تهديد وشيك" بالعدوان المسلح على أحد البلدين، فإن الجانب الآخر "عند الطلب" سيستخدم على الفور قنوات الاتصال الثنائية للتشاور من أجل تنسيق المواقف والاتفاق على "التدابير الممكنة" للتعاون المشترك في القضاء "على التهديد الناشئ".

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