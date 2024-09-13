https://sarabic.ae/20240913/محلل-سابق-في-البنتاغون-الأمريكيون-يفقدون-حرية-التعبير-في-انتقاد-السياسة-الخارجية-للبلاد-1092696437.html
محلل سابق في البنتاغون: الأمريكيون يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد
محلل سابق في البنتاغون: الأمريكيون يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد
سبوتنيك عربي
أفادت المحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كارين كفياتكوفسكي، بأن الأمريكيين يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T20:20+0000
2024-09-13T20:20+0000
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وقالت كفياتكوفسكي حول العقوبات الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية التي أعلن عنها اليوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "من المؤكد أن هذا يرتبط بالانتخابات لأن الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم الآن الذي يأمل في الاحتفاظ بالسلطة، ويريد أن يجعل من روسيا عدوًا، حتى يتمكنوا من توجيه أصابع الاتهام إلى خصمهم، وهو دونالد ترامب، والقول إن روسيا تريده". وأشارت كفياتكوفسكي إلى أن إدارة بايدن تعارض أيضًا استخدام قناة روسيا اليوم كمركز للنقد لرؤيتها المحافظة الجديدة للعالم.وقالت: "لا يُسمح لنا بالتحدث بحرية عن السياسة الخارجية الأمريكية، نرى ذلك من خلال المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد دعماً لغزة، في محاولة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية، لا يُسمح لنا في هذا البلد بانتقاد السياسة الخارجية الأمريكية المحافظة الجديدة، هذا أمر مسلّم به، ليس لدينا حرية التعبير في هذا المجال على الإطلاق".
https://sarabic.ae/20240913/واشنطن-تتهم--قناة-آر-تي-بأنها-أحد-الأسباب-وراء-عدم-دعم-العديد-من-الدول-حول-العالم-لأوكرانيا-1092693835.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
محلل سابق في البنتاغون: الأمريكيون يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد
أفادت المحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كارين كفياتكوفسكي، بأن الأمريكيين يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد.
وقالت كفياتكوفسكي حول العقوبات الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية التي أعلن عنها اليوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "من المؤكد أن هذا يرتبط بالانتخابات لأن الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم الآن الذي يأمل في الاحتفاظ بالسلطة، ويريد أن يجعل من روسيا عدوًا، حتى يتمكنوا من توجيه أصابع الاتهام إلى خصمهم، وهو دونالد ترامب، والقول إن روسيا تريده".
وأضافت كفياتكوفسكي: "إنهم يخلقون أخبارًا وتغطية إعلامية لشيء يتناسب تمامًا مع روايتهم، وهي رواية معادية لروسيا ومرتبطة بالحملة".
وأشارت كفياتكوفسكي إلى أن إدارة بايدن تعارض أيضًا استخدام قناة روسيا اليوم كمركز للنقد لرؤيتها المحافظة الجديدة للعالم.
وحذر أن الأمريكيين يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية الأمريكية بشكل فعال.
وقالت: "لا يُسمح لنا بالتحدث بحرية عن السياسة الخارجية الأمريكية، نرى ذلك من خلال المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد دعماً لغزة، في محاولة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية، لا يُسمح لنا في هذا البلد بانتقاد السياسة الخارجية الأمريكية المحافظة الجديدة، هذا أمر مسلّم به، ليس لدينا حرية التعبير في هذا المجال على الإطلاق".