https://sarabic.ae/20240913/محلل-سابق-في-البنتاغون-الأمريكيون-يفقدون-حرية-التعبير-في-انتقاد-السياسة-الخارجية-للبلاد-1092696437.html

محلل سابق في البنتاغون: الأمريكيون يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد

محلل سابق في البنتاغون: الأمريكيون يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد

سبوتنيك عربي

أفادت المحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كارين كفياتكوفسكي، بأن الأمريكيين يفقدون حرية التعبير في انتقاد السياسة الخارجية للبلاد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T20:20+0000

2024-09-13T20:20+0000

2024-09-13T20:20+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg

وقالت كفياتكوفسكي حول العقوبات الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية التي أعلن عنها اليوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن: "من المؤكد أن هذا يرتبط بالانتخابات لأن الحزب الديمقراطي، وهو الحزب الحاكم الآن الذي يأمل في الاحتفاظ بالسلطة، ويريد أن يجعل من روسيا عدوًا، حتى يتمكنوا من توجيه أصابع الاتهام إلى خصمهم، وهو دونالد ترامب، والقول إن روسيا تريده". وأشارت كفياتكوفسكي إلى أن إدارة بايدن تعارض أيضًا استخدام قناة روسيا اليوم كمركز للنقد لرؤيتها المحافظة الجديدة للعالم.وقالت: "لا يُسمح لنا بالتحدث بحرية عن السياسة الخارجية الأمريكية، نرى ذلك من خلال المظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد دعماً لغزة، في محاولة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية، لا يُسمح لنا في هذا البلد بانتقاد السياسة الخارجية الأمريكية المحافظة الجديدة، هذا أمر مسلّم به، ليس لدينا حرية التعبير في هذا المجال على الإطلاق".

https://sarabic.ae/20240913/واشنطن-تتهم--قناة-آر-تي-بأنها-أحد-الأسباب-وراء-عدم-دعم-العديد-من-الدول-حول-العالم-لأوكرانيا-1092693835.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن