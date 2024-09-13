https://sarabic.ae/20240913/مسؤول-أمريكي-لدى-البنتاغون-59-مليار-دولار-متبقية-لمساعدة-أوكرانيا-1092694179.html
مسؤول أمريكي: لدى البنتاغون 5.9 مليار دولار متبقية لمساعدة أوكرانيا
مسؤول أمريكي: لدى البنتاغون 5.9 مليار دولار متبقية لمساعدة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الجمعة، بأن البنتاغون لديه 5.9 مليار دولار من المساعدات المتبقية إلى أوكرانيا، وإن كل هذه الأموال تقريبًا سوف... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T19:28+0000
2024-09-13T19:28+0000
2024-09-13T19:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال رايدر: "لدينا 5.9 مليار دولار متبقية من مساعدات المساعد الرقمي الشخصي إلى أوكرانيا، وتنتهي جميع هذه الأموال باستثناء 100 مليون دولار في نهاية السنة المالية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240913/إعلام-أوكرانيا-لم-يتبق-لديها-سوى-عدد-قليل-من-صواريخ-ستورم-شادو-1092668864.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول أمريكي: لدى البنتاغون 5.9 مليار دولار متبقية لمساعدة أوكرانيا
أفاد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الجمعة، بأن البنتاغون لديه 5.9 مليار دولار من المساعدات المتبقية إلى أوكرانيا، وإن كل هذه الأموال تقريبًا سوف تنفد إذا لم يمدد الكونغرس الصلاحيات ذات الصلة للسنة المالية المقبلة.
وقال رايدر: "لدينا 5.9 مليار دولار متبقية من مساعدات المساعد الرقمي الشخصي إلى أوكرانيا، وتنتهي جميع هذه الأموال باستثناء 100 مليون دولار في نهاية السنة المالية".
وتابع: "سنواصل تقديم حزم جديدة في المستقبل القريب ونعمل مع الكونغرس لتأمين تمديد المساعد الرقمي الشخصي إلى ما بعد السنة المالية الحالية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.