نقل فهد المولد نجم المنتخب السعودي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة في دبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240913/نقل-فهد-المولد-نجم-المنتخب-السعودي-إلى-المستشفى-إثر-أزمة-صحية-مفاجئة-في-دبي-1092676417.html
نقل فهد المولد نجم المنتخب السعودي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة في دبي
نقل فهد المولد نجم المنتخب السعودي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة في دبي
سبوتنيك عربي
تعرض اللاعب الدولي السعودي فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، لأزمة صحية مفاجئة نُقل على أثرها إلى المستشفى. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T11:51+0000
2024-09-13T11:51+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
مباريات الدوري السعودي
منتخب السعودية لكرة القدم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2684afeb67d2fbfc3d52711c3c2d7f61.jpg
وأصدر نادي الشباب بيانا رسميا، مساء أمس الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن فهد المولد أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى.وتمنى نادي الشباب في بيانه الرسمي الشفاء العاجل للمولد.كما أعرب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "إكس" عن تمنياته بالشفاء للاعب، قائلا: "دعواتنا للاعب فهد المولد بالشفاء العاجل".ولم يعلن نادي الشباب أو المنتخب السعودي عن أي تفاصيل حول العارض الصحي الذي داهمه، وكذلك وسائل الإعلام السعودية لا تزال لم تصل لأي معلومات دقيقة حول ما تعرض له.لكن صحيفة "الرياضية" أكدت أن حالته استقرت بالفعل بعد نقله إلى المستشفى دون أي مزيد من التفاصيل الأخرى.وكان فهد صاحب الـ29 عامًا موجودًا في دبي لقضاء فترة راحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري روشن في 15 من سبتمبر/أيلول الجاري، عندما يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.ويمتلك فهد المولد عقدًا مع الشباب يمتد حتى يونيو/حزيران من العام 2025.
https://sarabic.ae/20240327/قائمة-اللاعبين-الأعلى-أجرا-في-الدوري-السعودي-1087427535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_cbf04a6b9a235301a50964f167c27013.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, منتخب السعودية لكرة القدم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, منتخب السعودية لكرة القدم, منوعات, الأخبار

نقل فهد المولد نجم المنتخب السعودي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة في دبي

11:51 GMT 13.09.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
تعرض اللاعب الدولي السعودي فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، لأزمة صحية مفاجئة نُقل على أثرها إلى المستشفى.
وأصدر نادي الشباب بيانا رسميا، مساء أمس الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن فهد المولد أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
وتمنى نادي الشباب في بيانه الرسمي الشفاء العاجل للمولد.
كما أعرب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "إكس" عن تمنياته بالشفاء للاعب، قائلا: "دعواتنا للاعب فهد المولد بالشفاء العاجل".
ولم يعلن نادي الشباب أو المنتخب السعودي عن أي تفاصيل حول العارض الصحي الذي داهمه، وكذلك وسائل الإعلام السعودية لا تزال لم تصل لأي معلومات دقيقة حول ما تعرض له.
لكن صحيفة "الرياضية" أكدت أن حالته استقرت بالفعل بعد نقله إلى المستشفى دون أي مزيد من التفاصيل الأخرى.
وكان فهد صاحب الـ29 عامًا موجودًا في دبي لقضاء فترة راحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.
نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مرتديا قميص نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري السعودي
27 مارس, 12:28 GMT
ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري روشن في 15 من سبتمبر/أيلول الجاري، عندما يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.
ويمتلك فهد المولد عقدًا مع الشباب يمتد حتى يونيو/حزيران من العام 2025.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان الجنوبية07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала