https://sarabic.ae/20240913/نقل-فهد-المولد-نجم-المنتخب-السعودي-إلى-المستشفى-إثر-أزمة-صحية-مفاجئة-في-دبي-1092676417.html

نقل فهد المولد نجم المنتخب السعودي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة في دبي

نقل فهد المولد نجم المنتخب السعودي إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة في دبي

سبوتنيك عربي

تعرض اللاعب الدولي السعودي فهد المولد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، لأزمة صحية مفاجئة نُقل على أثرها إلى المستشفى. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T11:51+0000

2024-09-13T11:51+0000

2024-09-13T11:51+0000

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وأصدر نادي الشباب بيانا رسميا، مساء أمس الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه إن فهد المولد أصيب بعارض صحي خلال تواجده في دبي، ما استدعى نقله إلى المستشفى.وتمنى نادي الشباب في بيانه الرسمي الشفاء العاجل للمولد.كما أعرب الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر "إكس" عن تمنياته بالشفاء للاعب، قائلا: "دعواتنا للاعب فهد المولد بالشفاء العاجل".ولم يعلن نادي الشباب أو المنتخب السعودي عن أي تفاصيل حول العارض الصحي الذي داهمه، وكذلك وسائل الإعلام السعودية لا تزال لم تصل لأي معلومات دقيقة حول ما تعرض له.لكن صحيفة "الرياضية" أكدت أن حالته استقرت بالفعل بعد نقله إلى المستشفى دون أي مزيد من التفاصيل الأخرى.وكان فهد صاحب الـ29 عامًا موجودًا في دبي لقضاء فترة راحة، بعد انتهاء معسكر منتخب السعودية الأخير، الذي واجه خلاله إندونيسيا ثم الصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.يذكر أن المولد كان قد شارك أساسيا في الجولتين الماضيتين من الدوري السعودي أمام الاتفاق والخليج.ومن المقرر أن يعود الشباب لاستئناف مبارياته في دوري روشن في 15 من سبتمبر/أيلول الجاري، عندما يحل ضيفا على القادسية، ضمن الجولة الثالثة.ويمتلك فهد المولد عقدًا مع الشباب يمتد حتى يونيو/حزيران من العام 2025.

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رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, منتخب السعودية لكرة القدم, منوعات, الأخبار