وزيرة بريطانية تتعرض للسرقة خلال حديثها عن "وباء السطو"

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240913/وزيرة-بريطانية-تتعرض-للسرقة-خلال-حديثها-عن-وباء-السطو-1092686041.html
وزيرة بريطانية تتعرض للسرقة خلال حديثها عن "وباء السطو"
وزيرة بريطانية تتعرض للسرقة خلال حديثها عن "وباء السطو"
سبوتنيك عربي
تعرضت وزيرة في بريطانيا لواقعة طريفة، خلال حديثها عما أسمته "وباء السطو الذي يجتاح المملكة المتحدة". 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T14:32+0000
2024-09-13T14:32+0000
مجتمع
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وبينما كانت وزير الشرطة، ديانا جونسون، تلقي كلمتها في مؤتمر رابطة الشرطة، في فندق تشيسفورد جرينج، بالقرب من كينيلورث في واروكشاير، يوم الثلاثاء الماضي، فوجئت بسرقة محفظتها، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأفادت شرطة وارويكشاير، أن رجلا يبلغ من العمر 56 عاما من كوفنتري، قد تم القبض عليه وإخلاء سبيله بكفالة، فيما يتعلق بالجريمة.وفي كلمتها أمام المتحدثين المجتمعين، قالت ديانا جونسون: "لقد أصيب العديد من مراكز المدن والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بوباء السلوك المناهض للمجتمع والسرقة، وسرقة المتاجر، الذي يؤدي إلى تآكل مجتمعاتنا، ولا يمكن السماح له بالاستمرار".وتصادفت كلمة الوزيرة البريطانية مع إطلاق الوزراء سراح نحو 1700 سجين مبكرا من السجن، من أجل إخلاء الزنازين.وجاءت عملية الخروج الجماعي من السجون في مختلف أنحاء إنجلترا وويلز، بعد أن أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شبانة محمود، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط لخفض مؤقت لنسبة الأحكام التي يجب على السجناء قضاؤها خلف القضبان من 50% إلى 40%، إذ قالت وزارة العدل إن الاكتظاظ دفع السجون إلى "نقطة الانهيار".
https://sarabic.ae/20240902/سرقة-مهاجم-نابولي-تحت-تهديد-السلاح-خلال-مغادرته-الملعب-فيديو-1092298964.html
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منوعات, بريطانيا, الأخبار
منوعات, بريطانيا, الأخبار

وزيرة بريطانية تتعرض للسرقة خلال حديثها عن "وباء السطو"

14:32 GMT 13.09.2024
© Photo / Unsplash/ Victorكاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
كاميرات مراقبة
© Photo / Unsplash/ Victor
تابعنا عبر
تعرضت وزيرة في بريطانيا لواقعة طريفة، خلال حديثها عما أسمته "وباء السطو الذي يجتاح المملكة المتحدة".
وبينما كانت وزير الشرطة، ديانا جونسون، تلقي كلمتها في مؤتمر رابطة الشرطة، في فندق تشيسفورد جرينج، بالقرب من كينيلورث في واروكشاير، يوم الثلاثاء الماضي، فوجئت بسرقة محفظتها، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأفادت شرطة وارويكشاير، أن رجلا يبلغ من العمر 56 عاما من كوفنتري، قد تم القبض عليه وإخلاء سبيله بكفالة، فيما يتعلق بالجريمة.
وفي كلمتها أمام المتحدثين المجتمعين، قالت ديانا جونسون: "لقد أصيب العديد من مراكز المدن والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد بوباء السلوك المناهض للمجتمع والسرقة، وسرقة المتاجر، الذي يؤدي إلى تآكل مجتمعاتنا، ولا يمكن السماح له بالاستمرار".
اللاعب البرازيلي ديفيد نيريس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
مجتمع
سرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح خلال مغادرته الملعب... فيديو
2 سبتمبر, 08:40 GMT
وتصادفت كلمة الوزيرة البريطانية مع إطلاق الوزراء سراح نحو 1700 سجين مبكرا من السجن، من أجل إخلاء الزنازين.
وجاءت عملية الخروج الجماعي من السجون في مختلف أنحاء إنجلترا وويلز، بعد أن أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شبانة محمود، في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط لخفض مؤقت لنسبة الأحكام التي يجب على السجناء قضاؤها خلف القضبان من 50% إلى 40%، إذ قالت وزارة العدل إن الاكتظاظ دفع السجون إلى "نقطة الانهيار".
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