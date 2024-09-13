وزير خارجية إسرائيل يتهم بوريل "بالتقرب من إيران"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240913/وزير-خارجية-إسرائيل-يتهم-بوريل-بالتقرب-من-إيران-1092690191.html
وزير خارجية إسرائيل يتهم بوريل "بالتقرب من إيران"
وزير خارجية إسرائيل يتهم بوريل "بالتقرب من إيران"
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "بالتقرب من إيران والانضمام إلى حملة كراهية... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T17:01+0000
2024-09-13T17:01+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_0:27:1633:946_1920x0_80_0_0_aab0e33f712162c89d41dd670c100dc2.jpg
وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "في نفس الأسبوع الذي فرضت فيه أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقوبات على العلاقات الجوية مع إيران، في أعقاب إمدادات الصواريخ التي تهدد أوروبا، ينشغل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية المنتهية ولايته، جوزيب بوريل، بحملات كراهية ضد إسرائيل".وتابع كاتس: "بدلا من الضغط على الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى العقوبات المفروضة على إيران، يدعم بوريل إقامة دولة إرهابية فلسطينية تسيطر عليها إيران ومحور الشر ضد إسرائيل والدول العربية المعتدلة وأوروبا".يشار إلى أن يسرائيل كاتس، تعرّض لانتقادات متكررة من قبل الدبلوماسيين، بسبب عادته في التحرش بالدول والقادة الأجانب، من خلال منشورات "غريبة" وعدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نشر صورا من مشاركته في المحادثات التي استضافتها إسبانيا بشأن إقامة دولة فلسطينية، وكتب معها: "في مدريد للمشاركة في الاجتماع مع الشركاء الأوروبيين والعرب لتنفيذ حل الدولتين".واستضافت إسبانيا، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجموعة الاتصال بشأن غزة، بمشاركة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ونظرائه النرويجي، والسلوفيني، والتركي، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وممثلين من نيجيريا وأيرلندا. سيناقش كبار الدبلوماسيين سبل تنفيذ حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240912/غوتيريش-نتنياهو-يرفض-استقبال-مكالماتي-منذ-7-أكتوبر-الماضي-1092642329.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_182:0:1633:1088_1920x0_80_0_0_3270d14ef55b7813e1840d7784c08d93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

وزير خارجية إسرائيل يتهم بوريل "بالتقرب من إيران"

17:01 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "بالتقرب من إيران والانضمام إلى حملة كراهية ضد إسرائيل"، بعد مشاركته في المحادثات التي استضافتها إسبانيا بشأن إقامة دولة فلسطينية.
وكتب كاتس عبر منصة "إكس": "في نفس الأسبوع الذي فرضت فيه أمريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقوبات على العلاقات الجوية مع إيران، في أعقاب إمدادات الصواريخ التي تهدد أوروبا، ينشغل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية المنتهية ولايته، جوزيب بوريل، بحملات كراهية ضد إسرائيل".
وتابع كاتس: "بدلا من الضغط على الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى العقوبات المفروضة على إيران، يدعم بوريل إقامة دولة إرهابية فلسطينية تسيطر عليها إيران ومحور الشر ضد إسرائيل والدول العربية المعتدلة وأوروبا".
وأردف وزير الخارجية الإسرائيلي في منشوره: "هذا هو إرث جوزيب بوريل، معاداة السامية والكراهية تجاه إسرائيل".
يشار إلى أن يسرائيل كاتس، تعرّض لانتقادات متكررة من قبل الدبلوماسيين، بسبب عادته في التحرش بالدول والقادة الأجانب، من خلال منشورات "غريبة" وعدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نشر صورا من مشاركته في المحادثات التي استضافتها إسبانيا بشأن إقامة دولة فلسطينية، وكتب معها: "في مدريد للمشاركة في الاجتماع مع الشركاء الأوروبيين والعرب لتنفيذ حل الدولتين".

وأضاف بوريل: "نحن بحاجة إلى جهد جماعي جديد لوقف الحرب في غزة، وتحقيق الهدف المشترك للاتحاد الأوروبي، المتمثل في دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

واستضافت إسبانيا، اليوم الجمعة، اجتماعا لمجموعة الاتصال بشأن غزة، بمشاركة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
غوتيريش: نتنياهو يرفض استقبال مكالماتي منذ 7 أكتوبر الماضي
أمس, 13:15 GMT
وحضر الاجتماع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، ونظرائه النرويجي، والسلوفيني، والتركي، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وممثلين من نيجيريا وأيرلندا.
سيناقش كبار الدبلوماسيين سبل تنفيذ حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي17:02 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала