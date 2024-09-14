https://sarabic.ae/20240914/أردوغان-تاريخ-تركيا-لم-يتلطخ-بالاستعمار-رغم-بسط-سيادتها-على-3-قارات-ولقرون-1092701741.html

أردوغان: تاريخ تركيا لم يتلطخ بالاستعمار رغم بسط سيادتها على 3 قارات ولقرون

أردوغان: تاريخ تركيا لم يتلطخ بالاستعمار رغم بسط سيادتها على 3 قارات ولقرون

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بأن "تاريخ الدولة التركية لم يتلطخ بوصمة الاستعمار رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات على مدار قرون". 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T06:19+0000

2024-09-14T06:19+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول"، تصريحات أردوغان، كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مباني المرحلتين الأولى والثانية في كلية رجب طيب أردوغان، بجامعة مرمرة في إسطنبول.ولفت الرئيس التركي، خلال كلمته، إلى أن "جامعة مرمرة تستضيف أكثر من 3 آلاف و500 طالب من 136 دولة"، مشيرًا إلى أن "الأجانب الذين يتخرجون من الجامعات التركية يستمرون في تقديم المساهمة لاقتصاد تركيا وسياحتها ودبلوماسيتها الثقافية حتى بعد مغادرتهم لأراضيها".واستنكر أردوغان أفعال من "يريدون خلق موجة كراهية بكل معنى الكلمة ضد الطلاب والسياح والمستثمرين القادمين من المناطق، التي تربطنا بها أواصر المحبة"، على حد تعبيره.وانتقد الرئيس التركي "الخطاب الذي تتبناه بعض الأحزاب التركية المعارضة ضد الأجانب"، محذرًا من أن "هذه الكراهية والعنصرية تلحق الضرر بالقوة الناعمة، التي بنتها تركيا بجهود كبيرة".واختتم أردوغان بالتأكيد على أن "تركيا دولة وشعبا، لم تمارس أبدا التمييز ضد الناس بحسب ألوان بشرتهم أو بلدانهم أو اللغات التي يتحدثون بها"، وتابع: "نحن دولة لم يتلطخ تاريخها بوصمة الاستعمار أبدا رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات طيلة قرون".وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "تركيا لا يمكنها أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين"، متسائلًا: "كيف يمكننا أن ندير ظهورنا للقدس التي حكمها أجدادنا لـ4 قرون في أجواء من السلام والرفاه والطمأنينة؟".وتابع أرودغان : "كيف يمكننا أن نغمض أعيننا عن فلسطين التي ناضل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، من أجل ألا تطأها أقدام الأعداء"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة التركية تؤدي مهامها على أكمل وجه في جميع أماكن عملها بدءا من سوريا وحتى شمال العراق وليبيا والصومال"، بحسب قوله.

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