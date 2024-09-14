أردوغان: تاريخ تركيا لم يتلطخ بالاستعمار رغم بسط سيادتها على 3 قارات ولقرون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240914/أردوغان-تاريخ-تركيا-لم-يتلطخ-بالاستعمار-رغم-بسط-سيادتها-على-3-قارات-ولقرون-1092701741.html
أردوغان: تاريخ تركيا لم يتلطخ بالاستعمار رغم بسط سيادتها على 3 قارات ولقرون
أردوغان: تاريخ تركيا لم يتلطخ بالاستعمار رغم بسط سيادتها على 3 قارات ولقرون
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بأن "تاريخ الدولة التركية لم يتلطخ بوصمة الاستعمار رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات على مدار قرون". 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T06:19+0000
2024-09-14T06:19+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
آخر أخبار القدس الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_0:229:3071:1956_1920x0_80_0_0_9f3193de1cde42baca11d3964ccb443e.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول"، تصريحات أردوغان، كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مباني المرحلتين الأولى والثانية في كلية رجب طيب أردوغان، بجامعة مرمرة في إسطنبول.ولفت الرئيس التركي، خلال كلمته، إلى أن "جامعة مرمرة تستضيف أكثر من 3 آلاف و500 طالب من 136 دولة"، مشيرًا إلى أن "الأجانب الذين يتخرجون من الجامعات التركية يستمرون في تقديم المساهمة لاقتصاد تركيا وسياحتها ودبلوماسيتها الثقافية حتى بعد مغادرتهم لأراضيها".واستنكر أردوغان أفعال من "يريدون خلق موجة كراهية بكل معنى الكلمة ضد الطلاب والسياح والمستثمرين القادمين من المناطق، التي تربطنا بها أواصر المحبة"، على حد تعبيره.وانتقد الرئيس التركي "الخطاب الذي تتبناه بعض الأحزاب التركية المعارضة ضد الأجانب"، محذرًا من أن "هذه الكراهية والعنصرية تلحق الضرر بالقوة الناعمة، التي بنتها تركيا بجهود كبيرة".واختتم أردوغان بالتأكيد على أن "تركيا دولة وشعبا، لم تمارس أبدا التمييز ضد الناس بحسب ألوان بشرتهم أو بلدانهم أو اللغات التي يتحدثون بها"، وتابع: "نحن دولة لم يتلطخ تاريخها بوصمة الاستعمار أبدا رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات طيلة قرون".وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "تركيا لا يمكنها أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين"، متسائلًا: "كيف يمكننا أن ندير ظهورنا للقدس التي حكمها أجدادنا لـ4 قرون في أجواء من السلام والرفاه والطمأنينة؟".وتابع أرودغان : "كيف يمكننا أن نغمض أعيننا عن فلسطين التي ناضل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، من أجل ألا تطأها أقدام الأعداء"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة التركية تؤدي مهامها على أكمل وجه في جميع أماكن عملها بدءا من سوريا وحتى شمال العراق وليبيا والصومال"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240908/تركيا-ترد-على-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-إساءة-لأردوغان-1092504333.html
https://sarabic.ae/20240906/أردوغان-ندين-العمل-الإسرائيلي-البربري-بعد-مقتل-مواطنة-أمريكية-من-أصل-تركي-في-الضفة-الغربية-1092464907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082369364_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_76dc6c6fd1470a64c1c978b56266394e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, آخر أخبار القدس الأن
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, آخر أخبار القدس الأن

أردوغان: تاريخ تركيا لم يتلطخ بالاستعمار رغم بسط سيادتها على 3 قارات ولقرون

06:19 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بأن "تاريخ الدولة التركية لم يتلطخ بوصمة الاستعمار رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات على مدار قرون".
ونقلت وكالة "الأناضول"، تصريحات أردوغان، كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مباني المرحلتين الأولى والثانية في كلية رجب طيب أردوغان، بجامعة مرمرة في إسطنبول.
ولفت الرئيس التركي، خلال كلمته، إلى أن "جامعة مرمرة تستضيف أكثر من 3 آلاف و500 طالب من 136 دولة"، مشيرًا إلى أن "الأجانب الذين يتخرجون من الجامعات التركية يستمرون في تقديم المساهمة لاقتصاد تركيا وسياحتها ودبلوماسيتها الثقافية حتى بعد مغادرتهم لأراضيها".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
تركيا ترد على وزير الخارجية الإسرائيلي بعد تصريحاته ضد أردوغان
8 سبتمبر, 06:42 GMT
واستنكر أردوغان أفعال من "يريدون خلق موجة كراهية بكل معنى الكلمة ضد الطلاب والسياح والمستثمرين القادمين من المناطق، التي تربطنا بها أواصر المحبة"، على حد تعبيره.
وانتقد الرئيس التركي "الخطاب الذي تتبناه بعض الأحزاب التركية المعارضة ضد الأجانب"، محذرًا من أن "هذه الكراهية والعنصرية تلحق الضرر بالقوة الناعمة، التي بنتها تركيا بجهود كبيرة".
واختتم أردوغان بالتأكيد على أن "تركيا دولة وشعبا، لم تمارس أبدا التمييز ضد الناس بحسب ألوان بشرتهم أو بلدانهم أو اللغات التي يتحدثون بها"، وتابع: "نحن دولة لم يتلطخ تاريخها بوصمة الاستعمار أبدا رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات طيلة قرون".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
أردوغان: ندين العمل الإسرائيلي "البربري" بعد مقتل مواطنة أمريكية من أصل تركي في الضفة الغربية
6 سبتمبر, 18:08 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "تركيا لا يمكنها أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين"، متسائلًا: "كيف يمكننا أن ندير ظهورنا للقدس التي حكمها أجدادنا لـ4 قرون في أجواء من السلام والرفاه والطمأنينة؟".
وتابع أرودغان : "كيف يمكننا أن نغمض أعيننا عن فلسطين التي ناضل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، من أجل ألا تطأها أقدام الأعداء"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة التركية تؤدي مهامها على أكمل وجه في جميع أماكن عملها بدءا من سوريا وحتى شمال العراق وليبيا والصومال"، بحسب قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحدد أهدافا جديدة للحرب05:33 GMTВоеннослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала