"أوروبا ستدفع الثمن وليس أمريكا".. زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو

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05:00 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
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120 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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ع الموجة مع ايلي
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هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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أمساليوم
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240914/أوروبا-ستدفع-الثمن-وليس-أمريكا-زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو--1092710529.html
"أوروبا ستدفع الثمن وليس أمريكا".. زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو
"أوروبا ستدفع الثمن وليس أمريكا".. زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو
سبوتنيك عربي
ذكر زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة، مع استعدادها للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ البريطانية والفرنسية على روسيا، تريد من... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T12:24+0000
2024-09-14T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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وأضاف فيليبو، في مقابلة صحفية: "الولايات المتحدة مستعدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، ولكن ليس أنظمة "أتاكمز" الأمريكية!... فإن الدولة العميقة تريد منا أن نقوم بالعمل القذر وندفع ثمنه بدلاً منها".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية بشأن عواقب رفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20240914/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-و15-مركبة-مدرعة-خلال-24-ساعة-في-كورسك--1092709114.html
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روسيا, أخبار فرنسا
روسيا, أخبار فرنسا

"أوروبا ستدفع الثمن وليس أمريكا".. زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو

12:24 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitchالعلم الفرنسي
العلم الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Oxana Bobrovitch
تابعنا عبر
ذكر زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة، مع استعدادها للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ البريطانية والفرنسية على روسيا، تريد من أوروبا أن تقوم بعملها القذر نيابة عنهم في الصراع وأن تدفع ثمن ذلك بنفسها.
وأضاف فيليبو، في مقابلة صحفية: "الولايات المتحدة مستعدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، ولكن ليس أنظمة "أتاكمز" الأمريكية!... فإن الدولة العميقة تريد منا أن نقوم بالعمل القذر وندفع ثمنه بدلاً منها".

وفي هذا الصدد، دعا السياسي الفرنسي، إلى التوقف عن "الاتفاق على البلهاء في هذا الأمر المجنون"، ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والخروج من الناتو.

جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 300 عسكري و15 مركبة مدرعة خلال 24 ساعة في كورسك
11:31 GMT

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر، أن "الولايات المتحدة قد تسمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا، ولكن ليس بالصواريخ الأمريكية".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية بشأن عواقب رفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية".
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