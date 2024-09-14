https://sarabic.ae/20240914/أوروبا-ستدفع-الثمن-وليس-أمريكا-زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-باريس-للانسحاب-من-الناتو--1092710529.html
"أوروبا ستدفع الثمن وليس أمريكا".. زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو
"أوروبا ستدفع الثمن وليس أمريكا".. زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو
سبوتنيك عربي
ذكر زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة، مع استعدادها للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ البريطانية والفرنسية على روسيا، تريد من... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T12:24+0000
2024-09-14T12:24+0000
2024-09-14T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
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وأضاف فيليبو، في مقابلة صحفية: "الولايات المتحدة مستعدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، ولكن ليس أنظمة "أتاكمز" الأمريكية!... فإن الدولة العميقة تريد منا أن نقوم بالعمل القذر وندفع ثمنه بدلاً منها".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية بشأن عواقب رفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية".
https://sarabic.ae/20240914/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-و15-مركبة-مدرعة-خلال-24-ساعة-في-كورسك--1092709114.html
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روسيا, أخبار فرنسا
"أوروبا ستدفع الثمن وليس أمريكا".. زعيم حزب فرنسي يدعو باريس للانسحاب من الناتو
ذكر زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، أن الولايات المتحدة، مع استعدادها للسماح لأوكرانيا بإطلاق الصواريخ البريطانية والفرنسية على روسيا، تريد من أوروبا أن تقوم بعملها القذر نيابة عنهم في الصراع وأن تدفع ثمن ذلك بنفسها.
وأضاف فيليبو، في مقابلة صحفية: "الولايات المتحدة مستعدة للسماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية بعيدة المدى على الأراضي الروسية، ولكن ليس أنظمة "أتاكمز" الأمريكية!... فإن الدولة العميقة تريد منا أن نقوم بالعمل القذر وندفع ثمنه بدلاً منها".
وفي هذا الصدد، دعا السياسي الفرنسي، إلى التوقف عن "الاتفاق على البلهاء في هذا الأمر المجنون"، ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، والخروج من الناتو.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الـ"تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر، أن "الولايات المتحدة قد تسمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ البريطانية والفرنسية بعيدة المدى لضرب عمق روسيا، ولكن ليس بالصواريخ الأمريكية".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تصريحات القيادة الروسية بشأن عواقب رفع القيود المفروضة على كييف بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية".