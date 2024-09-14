https://sarabic.ae/20240914/إصابة-أكثر-من-20-سائحا-من-روسيا-في-حادث-انقلاب-حافلة-في-محافظة-السويس-المصرية--عاجل-1092723253.html
إصابة أكثر من 20 سائحا روسيا في حادث انقلاب حافلة بمحافظة السويس المصرية.. صورة
إصابة أكثر من 20 سائحا روسيا في حادث انقلاب حافلة بمحافظة السويس المصرية.. صورة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام مصرية، ليل السبت/الأحد، أن حافلة كانت متجهة من شرم الشيخ إلى القاهرة انقلبت على الطريق. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T22:48+0000
2024-09-14T22:48+0000
2024-09-14T23:12+0000
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وبحسب وسائل إعلام مصرية، أصيب أكثر من 20 سائحًا من روسيا في حادث انقلاب حافلة في محافظة السويس المصرية.سبوتنيك. قال موقع "القاهرة 24" الإخباري نقلاً عن مصدر، إن "مرفق الإسعاف تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل 43 سائحًا و3 مصريين بطريق السويس القاهرة، وجميع الحالات مستقرة ولا توجد وفيات". جنسيات السياح المصابينوأضاف المصدر، أن "المصابين في الحادث 11 تركيًا و2 يحملان الجنسية الإنجليزية و21 روسيًا و9 يحملون الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى 3 مصريين منهم مندوبين للشركة وواحد مساعد السائق".السفارة الروسية تعلق على الحادثوأكدت السفارة الروسية في القاهرة لوكالة "سبوتنيك"، أنها لم تتلق أي تقارير بوقوع الحادث حتى الآن.25 سيارة إسعاف تنقل المصابينونقلت صحيفة "الدستور" المصرية، عن الدكتور مينا فوزى، مدير هيئة الإسعاف في محافظة السويس، قوله إنه وجه 25 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمجمع السويس الطبي.من جهته، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، إن مجمع السويس الطبي رفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين عقب وصول الإخطار، وفقا لصحيفة "الدستور".أسباب الحادث وبحسب ما نشره موقع "الدستور" المصري، كشفت المعاينة المبدئية، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما أدى لانقلاب الأتوبيس السياحي خلال عودته من جنوب سيناء على طريق وصلة أم القمر التي تربط بين طريق "القاهرة السويس" وطريق "القاهرة الإسماعيلية".
https://sarabic.ae/20240914/وفاة-شخصين-وإصابة-29-آخرين-بحادث-تصادم-قطارين-في-مصر--فيديو---عاجل-1092719649.html
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حافلة ركاب, حافلة, روسيا, السويس, شرم الشيخ, أخبار شرم الشيخ, مصر
حافلة ركاب, حافلة, روسيا, السويس, شرم الشيخ, أخبار شرم الشيخ, مصر
إصابة أكثر من 20 سائحا روسيا في حادث انقلاب حافلة بمحافظة السويس المصرية.. صورة
22:48 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 23:12 GMT 14.09.2024)
أفادت وسائل إعلام مصرية، ليل السبت/الأحد، أن حافلة كانت متجهة من شرم الشيخ إلى القاهرة انقلبت على الطريق.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، أصيب أكثر من 20 سائحًا من روسيا في حادث انقلاب
حافلة في محافظة السويس المصرية.
سبوتنيك. قال موقع "القاهرة 24" الإخباري نقلاً عن مصدر، إن "مرفق الإسعاف تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس يقل 43 سائحًا و3 مصريين بطريق السويس القاهرة، وجميع الحالات مستقرة ولا توجد وفيات".
وأضاف المصدر، أن "المصابين في الحادث 11 تركيًا و2 يحملان الجنسية الإنجليزية و21 روسيًا و9 يحملون الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى 3 مصريين منهم مندوبين للشركة وواحد مساعد السائق".
السفارة الروسية تعلق على الحادث
وأكدت السفارة الروسية في القاهرة لوكالة "سبوتنيك"، أنها لم تتلق أي تقارير بوقوع الحادث حتى الآن.
25 سيارة إسعاف تنقل المصابين
ونقلت صحيفة
"الدستور" المصرية، عن الدكتور مينا فوزى، مدير هيئة الإسعاف في محافظة السويس، قوله إنه وجه 25 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمجمع السويس الطبي.
وأضاف فوزي، أن جميع الحالات تم التعامل معها ونقلها من خلال سيارات الإسعاف إلى مجمع السويس الطبي، باستثناء مصريين اثنين تلقوا العلاج بموقع الحادث ورفضوا النقل إلى المستشفى.
من جهته، قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، إن مجمع السويس الطبي رفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين عقب وصول الإخطار، وفقا لصحيفة "الدستور".
وبحسب ما نشره موقع "الدستور" المصري، كشفت المعاينة المبدئية، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة، مما أدى لانقلاب الأتوبيس السياحي خلال عودته من جنوب سيناء على طريق وصلة أم القمر التي تربط بين طريق "القاهرة السويس" وطريق "القاهرة الإسماعيلية".