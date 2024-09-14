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وفاة شخصين وإصابة 29 آخرين بحادث تصادم قطارين في مصر... فيديو
وفاة شخصين وإصابة 29 آخرين بحادث تصادم قطارين في مصر... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، وفاة شخصين وإصابة 29 آخرين بحادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية، شمال القاهرة. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T17:14+0000
2024-09-14T17:45+0000
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وذكرت الوزارة المصرية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أنه تم الدفع بنحو 39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية.وأوضحت الوزارة أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، يتابع حادث تصادم القطارين وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.وأكد بيان وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم نقل 29 مصاب إلى مستشفيي "الأحرار" و"جامعة الزقازيق" بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.ويشار إلى أنه في السابع من مارس/آذار من العام الماضي، خرج قطار عن القضبان في مصر، حيث أصدرت محافظة القليوبية شمال القاهرة بيانا، أكدت فيه تصادم قطار منوف بالرصيف، مشيرة إلى انتقال 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط أنباء تؤكد وجود مصابين.كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وجرى تحديد أعداد المصابين وحجم التلفيات.بدوره، أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.
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وفاة شخصين وإصابة 29 آخرين بحادث تصادم قطارين في مصر... فيديو

17:14 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 17:45 GMT 14.09.2024)
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AHMED EL-MOGHRABI
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، وفاة شخصين وإصابة 29 آخرين بحادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية، شمال القاهرة.
وذكرت الوزارة المصرية على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، أنه تم الدفع بنحو 39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في محافظة الشرقية.
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وأوضحت الوزارة أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، يتابع حادث تصادم القطارين وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.
وأكد بيان وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم نقل 29 مصاب إلى مستشفيي "الأحرار" و"جامعة الزقازيق" بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.
ويشار إلى أنه في السابع من مارس/آذار من العام الماضي، خرج قطار عن القضبان في مصر، حيث أصدرت محافظة القليوبية شمال القاهرة بيانا، أكدت فيه تصادم قطار منوف بالرصيف، مشيرة إلى انتقال 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط أنباء تؤكد وجود مصابين.
كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وجرى تحديد أعداد المصابين وحجم التلفيات.
بدوره، أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.
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