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https://sarabic.ae/20240914/المحكمة-الدستورية-تبون-رئيسا-للجزائر-لولاية-ثانية-بـ8430-من-الأصوات-1092711737.html
المحكمة الدستورية: تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية بـ84.30% من الأصوات
المحكمة الدستورية: تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية بـ84.30% من الأصوات
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج، أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، أكدت فوز المرشح والرئيس الحالي،... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T12:44+0000
2024-09-14T12:44+0000
العالم العربي
الجزائر
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وقال بلحاج في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، "إن المحكمة قبلت الطعون التي قدمها المرشحان يوسف أوشيش وعبد العالي حساني شريف في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، ما يعني فوز المرشح عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة بعد حصوله على نسبة 84.30 من أصوات الناخبين".أما المترشح يوسف أوشيش، حصل على عدد أصوات بلغ 580 ألفا و495 صوت، و هو ما يمثل نسبة 6.14 في المائة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240908/هيئة-الانتخابات-الجزائرية-تبون-يتصدر-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-بنسبة-9465--1092518125.html
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

المحكمة الدستورية: تبون رئيسا للجزائر لولاية ثانية بـ84.30% من الأصوات

12:44 GMT 14.09.2024
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AFP 2023 / -
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أعلن رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر، عمر بلحاج، أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، أكدت فوز المرشح والرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، بولاية رئاسية ثانية بنسبة 84.30 في المائة من أصوات الناخبين، مشيرا إلى قبول الطعون المقدمة في النتائج الأولية شكلا ومضمونا.
وقال بلحاج في مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، "إن المحكمة قبلت الطعون التي قدمها المرشحان يوسف أوشيش وعبد العالي حساني شريف في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، ما يعني فوز المرشح عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة بعد حصوله على نسبة 84.30 من أصوات الناخبين".

وذكرت المحكمة أنها فصلت في الطعون التي تقدم بها منافسي الرئيس بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت 46.10%.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
الجزائر... تبون يفوز بفترة رئاسية جديدة
8 سبتمبر, 16:40 GMT
وحل المترشح حساني شريف عبد العالي، عن حزب "حركة مجتمع السلم" في المركز الثاني بنسبة 9.56%، فيما حل المترشح يوسف أوشيش، عن "جبهة القوى الاشتراكية" في المركز الثالث بنسبة 6.14% بحسب النتائج النهائية.
أما المترشح يوسف أوشيش، حصل على عدد أصوات بلغ 580 ألفا و495 صوت، و هو ما يمثل نسبة 6.14 في المائة من الأصوات.
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