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المهند كلثوم يتحدث لـ"سبوتنيك" عن منحه دبلوم "المنبر الذهبي" في مهرجان قازان السينمائي
المهند كلثوم يتحدث لـ"سبوتنيك" عن منحه دبلوم "المنبر الذهبي" في مهرجان قازان السينمائي
سبوتنيك عربي
كرّم مهرجان قازان السينمائي الدولي بنسخته العشرين المخرج السوري المهند كلثوم، بمنحه دبلوم "المنبرالذهبي". 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T10:34+0000
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وقال المخرج السوري المهند كلثوم، في تصريح لـ"سبوتنيك" بعد تكريمه: "لكل تكريم نكهة خاصة وهو تجربة فنية فريدة في حياتي، واليوم في قازان عاصمة تترستان. المدينة التي قدمت إليها منذ أكثر من 15 سنة وعرضت أفلامي في مهرجانها العريق، وشاركت عبر السنوات في لجنان تحكيمه المتنوعة، بالإضافة إلى الورشات والمنتديات السينمائية وسعيت دائما لتطوير وإنجاح المهرجان وربطه في المهرجانات السينمائية العربية الإقليمية لخلق حوار سينمائي بين المهرجان وصناع الأفلام العرب".وكرم المهرجان المخرج السينمائي السوري مساء يوم الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول 2024، في قازان عاصمة جمهورية تتارستان.ويُقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر من كل عام، وتحت شعار "من خلال حوار الثقافات - إلى ثقافة الحوار"، في كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا

المهند كلثوم يتحدث لـ"سبوتنيك" عن منحه دبلوم "المنبر الذهبي" في مهرجان قازان السينمائي

10:34 GMT 14.09.2024
© Photo / Kazan International Film Festival "Altyn Minbar" 2024المخرج السوري المهند كلثوم في في مهرجان قازان السينمائي2024
المخرج السوري المهند كلثوم في في مهرجان قازان السينمائي2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Photo / Kazan International Film Festival "Altyn Minbar" 2024
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حصري
كرّم مهرجان قازان السينمائي الدولي بنسخته العشرين المخرج السوري المهند كلثوم، بمنحه دبلوم "المنبرالذهبي".
وقال المخرج السوري المهند كلثوم، في تصريح لـ"سبوتنيك" بعد تكريمه: "لكل تكريم نكهة خاصة وهو تجربة فنية فريدة في حياتي، واليوم في قازان عاصمة تترستان. المدينة التي قدمت إليها منذ أكثر من 15 سنة وعرضت أفلامي في مهرجانها العريق، وشاركت عبر السنوات في لجنان تحكيمه المتنوعة، بالإضافة إلى الورشات والمنتديات السينمائية وسعيت دائما لتطوير وإنجاح المهرجان وربطه في المهرجانات السينمائية العربية الإقليمية لخلق حوار سينمائي بين المهرجان وصناع الأفلام العرب".

وأضاف: "التكريم في حدّ ذاته رسالة حدثت في الوقت المناسب لتشجيعي على القادم، وكان التكريم مفاجأة جميلة من إدارة المهرجان ممثلة بالمدير التنفيذي السيدة ميليوشا أيتوجانوفا، في حفل الختام وتوزيع الجوائز، فأنا أرى أنني لم أقدم كل شيء بعد، وعلاقتي بمهرجان كازان السينمائي الدولي بدأت منذ بداياتي فهو فرصة مهمة للقاء صناع السينما وحدث هام جدًا يعطي قيمة للسينمائيين، وكذلك صناعة السينما، وأتمنى أن يكون تكريمي بداية لتقديم كل ما هو أفضل لمهرجان كازان".

Эмили Ратаковски на 81-м Венецианском кинофестивале в Венеции, Италия - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
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مهرجان "البندقية السينمائي" في إيطاليا... أجمل الصور
2 سبتمبر, 10:11 GMT
وكرم المهرجان المخرج السينمائي السوري مساء يوم الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول 2024، في قازان عاصمة جمهورية تتارستان.
ويُقام المهرجان في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر من كل عام، وتحت شعار "من خلال حوار الثقافات - إلى ثقافة الحوار"، في كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.
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