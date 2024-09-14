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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عالم سبوتنيك
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بابا الفاتيكان عن المنافسة بين ترامب وهاريس: اختاروا الأقل شرا
بابا الفاتيكان عن المنافسة بين ترامب وهاريس: اختاروا الأقل شرا
سبوتنيك عربي
كشف البابا فرنسيس، عدم رضاه عن كلا المرشحين للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن كليهما "ضد الحياة". 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T05:39+0000
2024-09-14T05:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
العالم
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وقال البابا فرنسيس للصحفيين، على متن طائرته خلال عودته إلى روما بعد جولة آسيوية: "كلاهما ضد الحياة. الشخص الذي يتخلص من المهاجرين والشخص الذي يقتل الأطفال. كلاهما ضد الحياة".وأشار إلى أن أسباب موقفه هذا تعود لسياسات ترامب المناهضة للهجرة، ودعم هاريس لحق المرأة في الإجهاض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وأوضح بالقول: "أنا لست أمريكيا ولن أصوت هناك. لكن ليكن الأمر واضحا، عدم الترحيب بالمهاجرين هو خطيئة كبيرة، في حين أن الإجهاض يشبه الاغتيال".وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.في المقابل، صرحت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، بأن "حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأمريكية، خاصة إن كانت بحاجة للرعاية الصحية".
https://sarabic.ae/20240911/نزال-على-تيتانيك-قبل-غرقها-موسكو-تعلق-على-مناظرة-ترامب-وهاريس-----1092601768.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بابا الفاتيكان عن المنافسة بين ترامب وهاريس: اختاروا الأقل شرا

05:39 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Alex Brandonالمرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
كشف البابا فرنسيس، عدم رضاه عن كلا المرشحين للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن كليهما "ضد الحياة".
وقال البابا فرنسيس للصحفيين، على متن طائرته خلال عودته إلى روما بعد جولة آسيوية: "كلاهما ضد الحياة. الشخص الذي يتخلص من المهاجرين والشخص الذي يقتل الأطفال. كلاهما ضد الحياة".
وأشار إلى أن أسباب موقفه هذا تعود لسياسات ترامب المناهضة للهجرة، ودعم هاريس لحق المرأة في الإجهاض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وأوضح بالقول: "أنا لست أمريكيا ولن أصوت هناك. لكن ليكن الأمر واضحا، عدم الترحيب بالمهاجرين هو خطيئة كبيرة، في حين أن الإجهاض يشبه الاغتيال".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
نزال على تيتانيك قبل غرقها... موسكو تعلق على مناظرة ترامب وهاريس... فيديو
11 سبتمبر, 08:20 GMT

وتابع البابا فرنسيس: "علينا أن نختار أهون الشرين. من هو الأقل شرا؟ تلك السيدة أم ذلك الرجل؟ لا أعلم. على الجميع أن يفكروا ويتخذوا هذا القرار وفقا لضمائرهم".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
في المقابل، صرحت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، بأن "حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأمريكية، خاصة إن كانت بحاجة للرعاية الصحية".
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