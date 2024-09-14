https://sarabic.ae/20240914/بابا-الفاتيكان-عن-المنافسة-بين-ترامب-وهاريس-اختاروا-الأقل-شرا-1092700634.html

بابا الفاتيكان عن المنافسة بين ترامب وهاريس: اختاروا الأقل شرا

بابا الفاتيكان عن المنافسة بين ترامب وهاريس: اختاروا الأقل شرا

سبوتنيك عربي

كشف البابا فرنسيس، عدم رضاه عن كلا المرشحين للرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن كليهما "ضد الحياة". 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T05:39+0000

2024-09-14T05:39+0000

2024-09-14T05:39+0000

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وقال البابا فرنسيس للصحفيين، على متن طائرته خلال عودته إلى روما بعد جولة آسيوية: "كلاهما ضد الحياة. الشخص الذي يتخلص من المهاجرين والشخص الذي يقتل الأطفال. كلاهما ضد الحياة".وأشار إلى أن أسباب موقفه هذا تعود لسياسات ترامب المناهضة للهجرة، ودعم هاريس لحق المرأة في الإجهاض، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وأوضح بالقول: "أنا لست أمريكيا ولن أصوت هناك. لكن ليكن الأمر واضحا، عدم الترحيب بالمهاجرين هو خطيئة كبيرة، في حين أن الإجهاض يشبه الاغتيال".وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد تعهد خلال حملته الانتخابية، بترحيل المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.في المقابل، صرحت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، بأن "حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأمريكية، خاصة إن كانت بحاجة للرعاية الصحية".

https://sarabic.ae/20240911/نزال-على-تيتانيك-قبل-غرقها-موسكو-تعلق-على-مناظرة-ترامب-وهاريس-----1092601768.html

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