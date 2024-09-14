https://sarabic.ae/20240914/ترامب-يؤكد-أن-واشنطن-لا-تحتاج-لـصراع-عسكري-مع-موسكو-1092710079.html
ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو
ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال كلمة ألقاها في لاس فيغاس، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج لصراع عسكري... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T12:15+0000
2024-09-14T12:15+0000
2024-09-14T12:15+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_300be488c09f495126aaa2eda1023d50.jpg
وقال ترامب، خلال خطابه في لاس فيغاس: "بالتصويت لصالح كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان الأمر ضروريا، فسنقوم بذلك، لكن من المستحسن عدم السماح بذلك".وانتقد ترامب مرات عدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرًا ضروريًا لحل النزاع في أوكرانيا.وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أُعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، وعد الرئيس السابق للبيت الأبيض، خلال المناظرة الانتخابية، في 27 يونيو/حزيران، بالتوصل إلى تسوية للصراع حتى قبل إعادة انتخابه المحتملة وأداء اليمين الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني 2025. وشدد في الوقت نفسه على أن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليحدث أبداً "لو احترمت موسكو الرئيس الأمريكي".
https://sarabic.ae/20240914/ترامب-سأقوم-بحل-أغلب-المشاكل-المتعلقة-بكوريا-الشمالية-وإيران-عبر-الهاتف-1092703098.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092598274_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_cf7389288658a329225cbfa8ac02fe1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال كلمة ألقاها في لاس فيغاس، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج لصراع عسكري مع روسيا".
وقال ترامب، خلال خطابه في لاس فيغاس: "بالتصويت لصالح كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان الأمر ضروريا، فسنقوم بذلك، لكن من المستحسن عدم السماح بذلك".
وأشار ترامب إلى أنه "بالتصويت لهاريس، سيصوت الأمريكيون لصالح عودة التجنيد الإلزامي إلى الخدمة العسكرية".
وانتقد ترامب مرات عدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرًا ضروريًا لحل النزاع في أوكرانيا.
وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أُعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، وعد الرئيس السابق للبيت الأبيض، خلال المناظرة الانتخابية، في 27 يونيو/حزيران، بالتوصل إلى تسوية للصراع حتى قبل إعادة انتخابه المحتملة وأداء اليمين الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني 2025. وشدد في الوقت نفسه على أن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليحدث أبداً "لو احترمت موسكو الرئيس الأمريكي".