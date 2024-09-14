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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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قوانين الاقتصاد
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عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240914/ترامب-يؤكد-أن-واشنطن-لا-تحتاج-لـصراع-عسكري-مع-موسكو-1092710079.html
ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو
ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال كلمة ألقاها في لاس فيغاس، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج لصراع عسكري... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T12:15+0000
2024-09-14T12:15+0000
روسيا
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وقال ترامب، خلال خطابه في لاس فيغاس: "بالتصويت لصالح كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان الأمر ضروريا، فسنقوم بذلك، لكن من المستحسن عدم السماح بذلك".وانتقد ترامب مرات عدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرًا ضروريًا لحل النزاع في أوكرانيا.وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أُعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، وعد الرئيس السابق للبيت الأبيض، خلال المناظرة الانتخابية، في 27 يونيو/حزيران، بالتوصل إلى تسوية للصراع حتى قبل إعادة انتخابه المحتملة وأداء اليمين الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني 2025. وشدد في الوقت نفسه على أن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليحدث أبداً "لو احترمت موسكو الرئيس الأمريكي".
https://sarabic.ae/20240914/ترامب-سأقوم-بحل-أغلب-المشاكل-المتعلقة-بكوريا-الشمالية-وإيران-عبر-الهاتف-1092703098.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يؤكد أن واشنطن لا تحتاج لـ"صراع عسكري" مع موسكو

12:15 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال كلمة ألقاها في لاس فيغاس، أن "الولايات المتحدة لا تحتاج لصراع عسكري مع روسيا".
وقال ترامب، خلال خطابه في لاس فيغاس: "بالتصويت لصالح كامالا هاريس، فإنك تصوت لصالح الحرب مع روسيا. هل يريد أحد الحرب مع روسيا؟ إذا كان الأمر ضروريا، فسنقوم بذلك، لكن من المستحسن عدم السماح بذلك".

وأشار ترامب إلى أنه "بالتصويت لهاريس، سيصوت الأمريكيون لصالح عودة التجنيد الإلزامي إلى الخدمة العسكرية".

وانتقد ترامب مرات عدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرًا ضروريًا لحل النزاع في أوكرانيا.
ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
ترامب: سأقوم بحل "أغلب" المشاكل المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران "عبر الهاتف"
07:39 GMT
وزعم دونالد ترامب، الذي شغل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في مناسبات عديدة، أنه كان سينهي الأزمة الأوكرانية "في غضون 24 ساعة"، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كما قال مرارا وتكرارا أنه إذا أُعيد انتخابه، فسوف ينهي الحرب في أوكرانيا بسرعة من خلال التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، وعد الرئيس السابق للبيت الأبيض، خلال المناظرة الانتخابية، في 27 يونيو/حزيران، بالتوصل إلى تسوية للصراع حتى قبل إعادة انتخابه المحتملة وأداء اليمين الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني 2025. وشدد في الوقت نفسه على أن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليحدث أبداً "لو احترمت موسكو الرئيس الأمريكي".
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