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https://sarabic.ae/20240914/ترامب-سأقوم-بحل-أغلب-المشاكل-المتعلقة-بكوريا-الشمالية-وإيران-عبر-الهاتف-1092703098.html
ترامب: سأقوم بحل "أغلب" المشاكل المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران "عبر الهاتف"
ترامب: سأقوم بحل "أغلب" المشاكل المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران "عبر الهاتف"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، أنه سيكون قادرا على حل "معظم المشاكل" المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T07:39+0000
2024-09-14T07:39+0000
دونالد ترامب
كوريا الشمالية
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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في نادي الغولف الخاص به بالقرب من لوس أنجلوس، مسلطا الضوء على "مهاراته" في السياسة الخارجية: "سأكون قادرا على إجراء مكالمات هاتفية وحل معظم المشاكل. قد أضطر بالفعل إلى الاجتماع مرات عدة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأظهرت استطلاعات الرأي المختلفة أن الرئيس الأمريكي السابق، ومنافسته من الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، في سباق متقارب للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أقل من شهرين.وجاءت تصريحات ترامب، ردا على سؤال حول كيفية معالجته للقضايا المتعلقة بخصوم أمريكا المحتملين، بما في ذلك كشف كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضي، و"شحنة" إيران المزعومة للصواريخ البالستية إلى روسيا، في حال أُعيد انتخابه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وعندما تعلق الأمر بقضايا كوريا الشمالية، تباهى دونالد ترامب بعلاقته وتبادل "رسائل الحب" مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.وكان المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، قد تنبأ في مناظرته الأولى مع منافسته بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل ستزول إذا ما أصبحت هاريس رئيسة لأمريكا". وتابع: "هاريس تكره إسرائيل، وإذا أصبحت رئيسة فأعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول"، لتردّ هي بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنها دعمت تل أبيب طوال حياتها ومسيرتها المهنية.ووعد ترامب في مناظرته الأولى مع هاريس، الأسبوع الماضي، بإنهاء الأزمة الأوكرانية، حتى قبل تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة في حال انتخابه.. و قال ردا على سؤال عما إذا كان يريد "فوز" أوكرانيا: "أريد أن أنقذ الأرواح في "حرب" روسيا وأوكرانيا، مجددا التذكير بأن ذلك لما كان ليحدث في عهده، بحسب قوله.وأكد ترامب، بالقول: "تربطني علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و إدارته لا تحترم بايدن".وشدد ترامب، في مناظرته مع هاريس، أن "الإدارة الأمريكية الحالية أسوأ إدارة حكمت الولايات المتحدة.. لقد دمرت اقتصادنا بشكل كبير".
https://sarabic.ae/20240723/كوريا-الشمالية-لا-نهتم-بتفاخر-ترامب-بصداقته-مع-كيم-جونغ-أون-1091062963.html
https://sarabic.ae/20240913/نائب-ترامب-يكشف-عن-خطته-للسلام-الخاصة-بإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1092680408.html
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دونالد ترامب, كوريا الشمالية, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, كوريا الشمالية, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: سأقوم بحل "أغلب" المشاكل المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران "عبر الهاتف"

07:39 GMT 14.09.2024
© AP Photo / Evan Vucciترامب
ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
ترامب
© AP Photo / Evan Vucci
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صرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، أنه سيكون قادرا على حل "معظم المشاكل" المتعلقة بكوريا الشمالية وإيران من خلال "المكالمات الهاتفية" وربما المحادثات الشخصية، بحسب قوله.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في نادي الغولف الخاص به بالقرب من لوس أنجلوس، مسلطا الضوء على "مهاراته" في السياسة الخارجية: "سأكون قادرا على إجراء مكالمات هاتفية وحل معظم المشاكل. قد أضطر بالفعل إلى الاجتماع مرات عدة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأظهرت استطلاعات الرأي المختلفة أن الرئيس الأمريكي السابق، ومنافسته من الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، في سباق متقارب للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أقل من شهرين.
وجاءت تصريحات ترامب، ردا على سؤال حول كيفية معالجته للقضايا المتعلقة بخصوم أمريكا المحتملين، بما في ذلك كشف كوريا الشمالية عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، الأسبوع الماضي، و"شحنة" إيران المزعومة للصواريخ البالستية إلى روسيا، في حال أُعيد انتخابه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
لقاء الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي، 27 فبراير/شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
كوريا الشمالية: لا نهتم بتفاخر ترامب بصداقته مع كيم جونغ أون
23 يوليو, 13:27 GMT
وعندما تعلق الأمر بقضايا كوريا الشمالية، تباهى دونالد ترامب بعلاقته وتبادل "رسائل الحب" مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
وكان المرشح الرئاسي الأمريكي، دونالد ترامب، قد تنبأ في مناظرته الأولى مع منافسته بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل ستزول إذا ما أصبحت هاريس رئيسة لأمريكا".
وتابع: "هاريس تكره إسرائيل، وإذا أصبحت رئيسة فأعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين.. إسرائيل ستزول"، لتردّ هي بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنها دعمت تل أبيب طوال حياتها ومسيرتها المهنية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب ترامب يكشف عن خطته للسلام الخاصة بإنهاء الأزمة الأوكرانية
أمس, 12:54 GMT
ووعد ترامب في مناظرته الأولى مع هاريس، الأسبوع الماضي، بإنهاء الأزمة الأوكرانية، حتى قبل تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة في حال انتخابه.. و قال ردا على سؤال عما إذا كان يريد "فوز" أوكرانيا: "أريد أن أنقذ الأرواح في "حرب" روسيا وأوكرانيا، مجددا التذكير بأن ذلك لما كان ليحدث في عهده، بحسب قوله.
وأكد ترامب، بالقول: "تربطني علاقة جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و إدارته لا تحترم بايدن".
وشدد ترامب، في مناظرته مع هاريس، أن "الإدارة الأمريكية الحالية أسوأ إدارة حكمت الولايات المتحدة.. لقد دمرت اقتصادنا بشكل كبير".
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