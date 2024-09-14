خبراء يكشفون عن تأثير سحري على الجسم يكمن خلف لمس الخشب

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
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ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240914/خبراء-يكشفون-عن-تأثير-سحري-على-الجسم-يكمن-خلف-لمس-الخشب-1092718751.html
خبراء يكشفون عن تأثير سحري على الجسم يكمن خلف لمس الخشب
خبراء يكشفون عن تأثير سحري على الجسم يكمن خلف لمس الخشب
سبوتنيك عربي
كشف خبراء عن تأثير غير متوقع من وراء لمس الخشب، إلى جانب نيله شهرة بأنه "يجلب الحظ السعيد". 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T16:34+0000
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وقالت أستاذة التنوع البيولوجي من جامعة أكسفورد، البروفيسورة كاثي ويليس، إن لمس طاولة خشبية أو سطح المطبخ، من الممكن أن يكون له نفس التأثير على الأعصاب من حيث تهدئتها، "تماما مثل مداعبة حيوان"، وفقا لموقع "News9Live".وأوضحت: "إذا قمت بمداعبة الخشب، فإن ذلك يشبه إلى حد ما مداعبة الكلب".وتابعت العالمة البالغة من العمر 60 عاما: "يمكن أن يخفّض لمس الخشب ضغط الدم، مقارنة بمداعبة أسطح أخرى مثل الرخام أو الفولاذ، حتى لو كانت جميعها بنفس درجة الحرارة".ونبّهت ويليس أن "الناس دائما ما يتجهون إلى قسم المطابخ، داخل متجر الأدوات المنزلية، ويداعبون الأسطح والمقاعد الموجودة هناك، ونحن نفعل ذلك دون وعي لمعرفة شعورنا".وأشارت في حديثها الإذاعي مع بودكاست "Instant Genius": "كلما نظرت إلى الأدلة، أدركت أن هناك في الواقع بعض الأدلة الكمّية الجيدة، والتي لها أهمية إحصائية".وفسرت كاثي ويليس أن انجذاب البشر للخشب، يعود بنسبة كبيرة إلى الرائحة التي لا تزال تنبعث منه، حتى بعد عقود من قطع الشجرة.وأضافت: "تنبعث رائحة الصنوبر من الألواح الخشبية في المكاتب وغرف المدارس والمنازل، والتي تدوم لسنوات عديدة، بعد أن قطعها من الغابات".وأضافت أن "الأشخاص الذين عملوا على اختبار داخل غرفة خرسانية، مقابل اختبار في غرفة من الصنوبر، كان لديهم فرق كبير حقًا في التقييمات، والذين اقترحوا أن الأمر قد يكون له علاقة بالرائحة".يشار إلى أن العديد من الدراسات، وجدت أن التسكع في الحدائق والغابات، يمكن أن يساعد في التخلص من التوتر والقلق، وخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وتعزيز جهاز المناعة.
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منوعات, علوم, الصحة, الأخبار
منوعات, علوم, الصحة, الأخبار

خبراء يكشفون عن تأثير سحري على الجسم يكمن خلف لمس الخشب

16:34 GMT 14.09.2024
© Photo / Unsplash/ Jon Mooreسطح خشبي
سطح خشبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
سطح خشبي
© Photo / Unsplash/ Jon Moore
تابعنا عبر
كشف خبراء عن تأثير غير متوقع من وراء لمس الخشب، إلى جانب نيله شهرة بأنه "يجلب الحظ السعيد".
وقالت أستاذة التنوع البيولوجي من جامعة أكسفورد، البروفيسورة كاثي ويليس، إن لمس طاولة خشبية أو سطح المطبخ، من الممكن أن يكون له نفس التأثير على الأعصاب من حيث تهدئتها، "تماما مثل مداعبة حيوان"، وفقا لموقع "News9Live".
وأوضحت: "إذا قمت بمداعبة الخشب، فإن ذلك يشبه إلى حد ما مداعبة الكلب".
وتابعت العالمة البالغة من العمر 60 عاما: "يمكن أن يخفّض لمس الخشب ضغط الدم، مقارنة بمداعبة أسطح أخرى مثل الرخام أو الفولاذ، حتى لو كانت جميعها بنفس درجة الحرارة".
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ونبّهت ويليس أن "الناس دائما ما يتجهون إلى قسم المطابخ، داخل متجر الأدوات المنزلية، ويداعبون الأسطح والمقاعد الموجودة هناك، ونحن نفعل ذلك دون وعي لمعرفة شعورنا".
وأشارت في حديثها الإذاعي مع بودكاست "Instant Genius": "كلما نظرت إلى الأدلة، أدركت أن هناك في الواقع بعض الأدلة الكمّية الجيدة، والتي لها أهمية إحصائية".
وفسرت كاثي ويليس أن انجذاب البشر للخشب، يعود بنسبة كبيرة إلى الرائحة التي لا تزال تنبعث منه، حتى بعد عقود من قطع الشجرة.
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وأضافت: "تنبعث رائحة الصنوبر من الألواح الخشبية في المكاتب وغرف المدارس والمنازل، والتي تدوم لسنوات عديدة، بعد أن قطعها من الغابات".
وأضافت أن "الأشخاص الذين عملوا على اختبار داخل غرفة خرسانية، مقابل اختبار في غرفة من الصنوبر، كان لديهم فرق كبير حقًا في التقييمات، والذين اقترحوا أن الأمر قد يكون له علاقة بالرائحة".
يشار إلى أن العديد من الدراسات، وجدت أن التسكع في الحدائق والغابات، يمكن أن يساعد في التخلص من التوتر والقلق، وخفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وتعزيز جهاز المناعة.
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