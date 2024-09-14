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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240914/عدسة-سبوتنيك-ترصد-آثار-الغارة-الإسرائيلية-التي-استهدفت-مبنى-في-بلدة-كفررمان-جنوبي-لبنان-1092717585.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان
عدسة "سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
رصدت عدسة وكالة "سبوتنيك"، آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان، والتي أسفرت، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
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وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد المواطن محمد فرحات أن "المنطقة مدنية بالكامل، والمبنى المستهدف يقع بالقرب من ملعب رياضي ومدرسة، ولا يوجد أي وجود عسكري".وأضاف فرحات أن "ما حدث هو استهداف مستغرب وإجرام واضح. يدعي الإسرائيليون استهداف مراكز عسكرية، بينما لم يسقط أي شهيد من حزب الله، مما يشير إلى أن الغارة تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين والضغط على السكان لإجبارهم على مغادرة منازلهم".وفي سياق الرد على هذا الهجوم، قام "حزب الله" بقصف قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.كما شن الحزب هجومًا جويًا بواسطة طائرة مسيرة على مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني، مستهدفًا مواقع تمركز ضباطه وجنوده، مؤكدا أصابة الهدف بدقة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى

عدسة "سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان

15:50 GMT 14.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay عدسة سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان
عدسة سبوتنيك ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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رصدت عدسة وكالة "سبوتنيك"، آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان، والتي أسفرت، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، عن إصابة 13 شخصًا بجروح، من بينهم حالة واحدة تطلبت نقلها إلى المستشفى.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد المواطن محمد فرحات أن "المنطقة مدنية بالكامل، والمبنى المستهدف يقع بالقرب من ملعب رياضي ومدرسة، ولا يوجد أي وجود عسكري".
وأضاف فرحات أن "ما حدث هو استهداف مستغرب وإجرام واضح. يدعي الإسرائيليون استهداف مراكز عسكرية، بينما لم يسقط أي شهيد من حزب الله، مما يشير إلى أن الغارة تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين والضغط على السكان لإجبارهم على مغادرة منازلهم".
© Sputnik . Abdul Kader Albay عدسة سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان
عدسة سبوتنيك ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
عدسة سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وفي سياق الرد على هذا الهجوم، قام "حزب الله" بقصف قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
© Sputnik . Abdul Kader Albay عدسة سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان
عدسة سبوتنيك ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
عدسة سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفرمان جنوبي لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
كما شن الحزب هجومًا جويًا بواسطة طائرة مسيرة على مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني، مستهدفًا مواقع تمركز ضباطه وجنوده، مؤكدا أصابة الهدف بدقة.
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