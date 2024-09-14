https://sarabic.ae/20240914/عدسة-سبوتنيك-ترصد-آثار-الغارة-الإسرائيلية-التي-استهدفت-مبنى-في-بلدة-كفررمان-جنوبي-لبنان-1092717585.html

عدسة "سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان

عدسة "سبوتنيك" ترصد آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

رصدت عدسة وكالة "سبوتنيك"، آثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في بلدة كفررمان جنوبي لبنان، والتي أسفرت، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T15:50+0000

2024-09-14T15:50+0000

2024-09-14T15:50+0000

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وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد المواطن محمد فرحات أن "المنطقة مدنية بالكامل، والمبنى المستهدف يقع بالقرب من ملعب رياضي ومدرسة، ولا يوجد أي وجود عسكري".وأضاف فرحات أن "ما حدث هو استهداف مستغرب وإجرام واضح. يدعي الإسرائيليون استهداف مراكز عسكرية، بينما لم يسقط أي شهيد من حزب الله، مما يشير إلى أن الغارة تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين والضغط على السكان لإجبارهم على مغادرة منازلهم".وفي سياق الرد على هذا الهجوم، قام "حزب الله" بقصف قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في يفتاح إليفليط شمال غربي بحيرة طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا.كما شن الحزب هجومًا جويًا بواسطة طائرة مسيرة على مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني، مستهدفًا مواقع تمركز ضباطه وجنوده، مؤكدا أصابة الهدف بدقة.

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