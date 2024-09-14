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مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" دخول أي مقاتلين تابعين لجماعة "أنصار الله" إلى سوريا
مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" دخول أي مقاتلين تابعين لجماعة "أنصار الله" إلى سوريا
سبوتنيك عربي
كشف مصدر في الأمن العام السوري في معبر "نصيب" (جابر) الحدودي بين سوريا والمملكة الأردنية، في ريف درعا الجنوبي، أن الأخبار المتداولة عن دخول مقاتلين من جماعة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T19:22+0000
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ووصف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وصفته الرسمية، في حديث لمراسلة "سبوتنيك" في درعا، المعلومات المتداولة في هذا الشأن بـ "غير المنطقية" أساسا، قائلا:وأضاف أن "هذه الطريقة في تداول المعلومات تخفي جهلا بالآليات التي تحكم عمل المعابر الحدودية كما هو عليه الحال في معبر "نصيب/ جابر" الذي يعج بالحركة التجارية وقوافل الشاحنات العابرة نحو الأردن ودول الخليج، ناهيك عن أن المعبر يعج أيضا بالقوافل التي تتوقف ليلا بأعداد كبيرة، لإنهاء إجراءات العبور المعقدة بين البلدين".وحول احتمال وصولهم على دفعات، أضاف المصدر: "حتى في هذه الحال، فلا يمكن أن يصلوا إلى الجانب السوري من المعبر ودخول الأراضي السورية، إلا من خلال معبر (جابر) الأردني، الأمر الذي لم يتم إطلاعنا عليه، وحتى في حال وصولهم إلى الأراضي الأردنية للانتقال إلى سوريا، فهذا أمر لن تقبل به المملكة بشكل حتمي".بدوره، ذكر مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن مصادر محلية في منطقة "الهري" الملاصقة لمعبر (البوكمال/ القائم) بريف المحافظة الشرقي، نفت وجود أي تحركات غير اعتيادية على المعبر خلال الأيام الأخيرة.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن المعبر مخصص للمسافرين والسياحة والنقل التجاري للسلع والبضائع بين سوريا والعراق، وهي حركة محدودة نظرا لطبيعة العلاقات التجارية والاجتماعية بين البلدين.وتأتي هذه التصريحات بعد أن تم تناقل أخبار، أمس الجمعة، تقول إن مصدرا يمنيا ذكر أن "جماعة "أنصار الله" تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل".
https://sarabic.ae/20231013/وزير-يمني-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-طلب-سوريا-من-أنصار-الله-إخلاء-السفارة-1081980540.html
https://sarabic.ae/20240914/وزير-الخارجية-الإماراتي-يعلن-شرط-بلاده-لدعم-اليوم-التالي-للحرب-في-غزة-1092713633.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار, حصري
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار, حصري

مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" دخول أي مقاتلين تابعين لجماعة "أنصار الله" إلى سوريا

19:22 GMT 14.09.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo
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حصري
كشف مصدر في الأمن العام السوري في معبر "نصيب" (جابر) الحدودي بين سوريا والمملكة الأردنية، في ريف درعا الجنوبي، أن الأخبار المتداولة عن دخول مقاتلين من جماعة "أنصار الله" اليمنية عبر المعبر عارية من الصحة جملة وتفصيلا.
ووصف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وصفته الرسمية، في حديث لمراسلة "سبوتنيك" في درعا، المعلومات المتداولة في هذا الشأن بـ "غير المنطقية" أساسا، قائلا:

"إن تداول مثل هذه الأخبار بهذه الطريقة يعد أمرا غريبا وغير معتاد، وخاصة حين نتحدث عن تنقل جموع بشرية مثيرة للشبهة عبر معبر دولي".

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وأضاف أن "هذه الطريقة في تداول المعلومات تخفي جهلا بالآليات التي تحكم عمل المعابر الحدودية كما هو عليه الحال في معبر "نصيب/ جابر" الذي يعج بالحركة التجارية وقوافل الشاحنات العابرة نحو الأردن ودول الخليج، ناهيك عن أن المعبر يعج أيضا بالقوافل التي تتوقف ليلا بأعداد كبيرة، لإنهاء إجراءات العبور المعقدة بين البلدين".
وحول احتمال وصولهم على دفعات، أضاف المصدر: "حتى في هذه الحال، فلا يمكن أن يصلوا إلى الجانب السوري من المعبر ودخول الأراضي السورية، إلا من خلال معبر (جابر) الأردني، الأمر الذي لم يتم إطلاعنا عليه، وحتى في حال وصولهم إلى الأراضي الأردنية للانتقال إلى سوريا، فهذا أمر لن تقبل به المملكة بشكل حتمي".
بدوره، ذكر مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن مصادر محلية في منطقة "الهري" الملاصقة لمعبر (البوكمال/ القائم) بريف المحافظة الشرقي، نفت وجود أي تحركات غير اعتيادية على المعبر خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت المصادر أن عبور أرتال من خلال المعبر لا يمكن إلا أن تتم ملاحظته من قبل جميع سكان المنطقة، نظرا لصغر مساحتها ومحدودية الحركة التي تتم عبره.

وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن المعبر مخصص للمسافرين والسياحة والنقل التجاري للسلع والبضائع بين سوريا والعراق، وهي حركة محدودة نظرا لطبيعة العلاقات التجارية والاجتماعية بين البلدين.
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وتأتي هذه التصريحات بعد أن تم تناقل أخبار، أمس الجمعة، تقول إن مصدرا يمنيا ذكر أن "جماعة "أنصار الله" تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل".
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