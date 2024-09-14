https://sarabic.ae/20240914/مصدر-ينفي-لـسبوتنيك-دخول-أي-مقاتلين-تابعين-لجماعة-أنصار-الله-إلى-سوريا-1092721057.html

مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" دخول أي مقاتلين تابعين لجماعة "أنصار الله" إلى سوريا

مصدر ينفي لـ"سبوتنيك" دخول أي مقاتلين تابعين لجماعة "أنصار الله" إلى سوريا

سبوتنيك عربي

كشف مصدر في الأمن العام السوري في معبر "نصيب" (جابر) الحدودي بين سوريا والمملكة الأردنية، في ريف درعا الجنوبي، أن الأخبار المتداولة عن دخول مقاتلين من جماعة... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T19:22+0000

2024-09-14T19:22+0000

2024-09-14T19:22+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار الأردن

العالم العربي

أنصار الله

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1085019024_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_fe7d9475357769bc26f5ea25257b26ca.jpg

ووصف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وصفته الرسمية، في حديث لمراسلة "سبوتنيك" في درعا، المعلومات المتداولة في هذا الشأن بـ "غير المنطقية" أساسا، قائلا:وأضاف أن "هذه الطريقة في تداول المعلومات تخفي جهلا بالآليات التي تحكم عمل المعابر الحدودية كما هو عليه الحال في معبر "نصيب/ جابر" الذي يعج بالحركة التجارية وقوافل الشاحنات العابرة نحو الأردن ودول الخليج، ناهيك عن أن المعبر يعج أيضا بالقوافل التي تتوقف ليلا بأعداد كبيرة، لإنهاء إجراءات العبور المعقدة بين البلدين".وحول احتمال وصولهم على دفعات، أضاف المصدر: "حتى في هذه الحال، فلا يمكن أن يصلوا إلى الجانب السوري من المعبر ودخول الأراضي السورية، إلا من خلال معبر (جابر) الأردني، الأمر الذي لم يتم إطلاعنا عليه، وحتى في حال وصولهم إلى الأراضي الأردنية للانتقال إلى سوريا، فهذا أمر لن تقبل به المملكة بشكل حتمي".بدوره، ذكر مراسل "سبوتنيك" في دير الزور أن مصادر محلية في منطقة "الهري" الملاصقة لمعبر (البوكمال/ القائم) بريف المحافظة الشرقي، نفت وجود أي تحركات غير اعتيادية على المعبر خلال الأيام الأخيرة.وأوضح مراسل "سبوتنيك" أن المعبر مخصص للمسافرين والسياحة والنقل التجاري للسلع والبضائع بين سوريا والعراق، وهي حركة محدودة نظرا لطبيعة العلاقات التجارية والاجتماعية بين البلدين.وتأتي هذه التصريحات بعد أن تم تناقل أخبار، أمس الجمعة، تقول إن مصدرا يمنيا ذكر أن "جماعة "أنصار الله" تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل".

https://sarabic.ae/20231013/وزير-يمني-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-سبب-طلب-سوريا-من-أنصار-الله-إخلاء-السفارة-1081980540.html

https://sarabic.ae/20240914/وزير-الخارجية-الإماراتي-يعلن-شرط-بلاده-لدعم-اليوم-التالي-للحرب-في-غزة-1092713633.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي, أنصار الله, الأخبار, حصري