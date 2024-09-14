https://sarabic.ae/20240914/مقتل-شخص-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بيلغورود-الروسية-1092723687.html
مقتل شخص جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود الروسية
مقتل شخص جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة في قرية بالمقاطعة الروسية جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T23:17+0000
2024-09-14T23:17+0000
2024-09-14T23:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في تدوينة على تلغرام، ليل السبت، "لدينا مدني آخر قُتل. في قرية بيزليودوفكا، قُتلت امرأة نتيجة قذيفة أصابت منزلًا بشكل مباشر".وذكرت الوزارة، في بيان، "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأوضحت أنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 10 طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة كورسك و9 طائرات فوق أراضي منطقة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240914/روسيا-تحقق-في-استخدام-أوكرانيا-المحتمل-للأسلحة-الكيميائية-في-منطقة-كورسك-1092723118.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قصف, القوات الأوكرانية
روسيا, قصف, القوات الأوكرانية
مقتل شخص جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة في قرية بالمقاطعة الروسية جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف في تدوينة على تلغرام، ليل السبت، "لدينا مدني آخر قُتل. في قرية بيزليودوفكا، قُتلت امرأة نتيجة قذيفة أصابت منزلًا بشكل مباشر".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 19 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليلة الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيان، "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف
لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأوضحت أنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 10 طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة كورسك و9 طائرات فوق أراضي منطقة بيلغورود".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.