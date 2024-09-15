https://sarabic.ae/20240915/إعلام-الجيش-الأمريكي-يرسل-تعزيزات-كبيرة-إلى-ألاسكا-ردا-على-مناورات-أوكيان-2024-1092728520.html

إعلام: الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات كبيرة إلى ألاسكا ردا على مناورات "أوكيان 2024"

إعلام: الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات كبيرة إلى ألاسكا ردا على مناورات "أوكيان 2024"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الجيش الجيش الأمريكي قام بإرسال تعزيزات كبيرة شملت راجمات "هيمارس" الصاروخية إلى جزر ألوشيان في ألاسكا، بسبب المناورات التدريبية... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T07:00+0000

2024-09-15T07:00+0000

2024-09-15T07:01+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت تلك الوسائل بالقول: "الجيش الأمريكي أرسل أسلحة وجنوداً إلى الطرف الأقصى من ألاسكا، في عرض مفاجئ للقوة".ووفقا لهم، فإن الأحداث التي بدأت هذا الأسبوع يجب أن تكون إشارة لمعارضي واشنطن.ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت القوات البحرية الروسية تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية " أوكيان -2024"، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.ويشار إلى مشاركة أكثر من 400 سفينة حربية وغواصة وسفن دعم، وأكثر من 120 طائرة ومروحية، ونحو 7,000 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف عسكري، في المناورات التدريبية البحرية الضخمة، التي تجريها القوات البحرية الروسية في مختلف البحار والمحيطات.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه تمت دعوة ممثلي 15 دولة للعمل بصفة مراقبين في مناورات "أوكيان-2024"، التي تجري بدءا من يوم 10 ولغاية 16 سبتمبر الجاري، في مياه المحيط الهادئ والمحيط المتجمد الشمالي والبحر الأبيض المتوسط وبحر قزوين وبحر البلطيق.وتهدف هذه التدريبات العسكرية لاختبار مدى جاهزية قيادة تشكيلات وقطع البحرية الروسية لإدارة مجموعات متنوعة من القوات في مناطق مسؤوليتها، وحل المهام الميدانية الطارئة، والاستخدام الشامل للأسلحة العالية الدقة والأسلحة والمعدات العسكرية الواعدة والحديثة خلال الجزء العملي من التدريبات، بالإضافة إلى توسيع التفاعل مع القوات البحرية للدول الشريكة عند حل المهام المشتركة في البحر.والجدير بالذكر، أن كلمة "أوكيان" هو اسم رمزي للتدريبات البحرية الرئيسية التي قام بها الأسطول الحربي السوفيتي في الأعوام 1970 و1975 و1977 و1983 و1985، وكانت هذه المناورات تعتبر أكبر أحداث التدريب العملياتي والقتالي للبحرية السوفيتية في فترة ما بعد الحرب والأكبر في تاريخ العالم في ذلك الوقت.

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