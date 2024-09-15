https://sarabic.ae/20240915/الاتحاد-الكويتي-لكرة-القدم-يشهد-استقالة-جماعية-بعد-فوضى-مباراة-منتخب-البلاد-أمام-نظيره-العراقي--1092733622.html
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يشهد استقالة جماعية بعد فوضى مباراة منتخب البلاد أمام نظيره العراقي
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يشهد استقالة جماعية بعد فوضى مباراة منتخب البلاد أمام نظيره العراقي
سبوتنيك عربي
تقدم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم باستقالة جماعية، بعد أحداث وقعت خلال مباراة الأسبوع الماضي، بين المنتخب الكويتي ونظيره العراقي، ضمن التصفيات... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T11:10+0000
2024-09-15T11:10+0000
2024-09-15T11:10+0000
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وتم ترك المشجعين خلال المباراة، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، في استاد جابر الأحمد الدولي، في درجات حرارة شديدة ولساعات.وتسببت الحرارة الشديدة التي تفوق عن 40 درجة مئوية، في إغماء المشجعين، الذين توسلوا إلى الموظفين في الاستاد للحصول على الماء.وساد المباراة حالة تخبط في التنظيم، إذ تم السماح لبعض المشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر بالدخول لحضور المباراة، في حين تم رفض دخول آخرين الذين اشتروا التذاكر.وقال اتحاد كرة القدم الكويتي في بيان في وقت متأخر، من أمس السبت، إن أعضاء مجلس الإدارة استقالوا بعد تحقيق في مشاكل التذاكر واللوجستية.وأضاف أن "أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الكويتي قدموا استقالاتهم بشكل جماعي"، وفقا لوكالة أنباء "كونا" الكويتية.وقال الاتحاد إنه قبل أيضا استقالة أمينه العام، صلاح القناعي، ورئيس العلاقات العامة، محمد بو عباس، اللذان تم إيقافهما، منذ يوم الأربعاء الماضي، بسبب ما وصفه الاتحاد بأنه "أحداث غير مقبولة".وبحسب موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت، فإن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يضم 7 أعضاء.
https://sarabic.ae/20240912/حرارة-شديدة-وغضب-وفوضى-أحداث-غريبة-شهدتها-مباراة-الكويت-والعراق-1092630138.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يشهد استقالة جماعية بعد فوضى مباراة منتخب البلاد أمام نظيره العراقي
تقدم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم باستقالة جماعية، بعد أحداث وقعت خلال مباراة الأسبوع الماضي، بين المنتخب الكويتي ونظيره العراقي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وتم ترك المشجعين خلال المباراة، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، في استاد جابر الأحمد الدولي، في درجات حرارة شديدة ولساعات.
وتسببت الحرارة الشديدة التي تفوق عن 40 درجة مئوية، في إغماء المشجعين، الذين توسلوا إلى الموظفين في الاستاد للحصول على الماء.
وساد المباراة حالة تخبط في التنظيم، إذ تم السماح لبعض المشجعين الذين لم يحصلوا على تذاكر بالدخول لحضور المباراة، في حين تم رفض دخول آخرين الذين اشتروا التذاكر.
وقال اتحاد كرة القدم الكويتي في بيان في وقت متأخر، من أمس السبت، إن أعضاء مجلس الإدارة استقالوا بعد تحقيق في مشاكل التذاكر واللوجستية.
وأضاف أن "أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الكويتي قدموا استقالاتهم بشكل جماعي"، وفقا لوكالة
أنباء "كونا" الكويتية.
وقال الاتحاد إنه قبل أيضا استقالة أمينه العام، صلاح القناعي، ورئيس العلاقات العامة، محمد بو عباس، اللذان تم إيقافهما، منذ يوم الأربعاء الماضي، بسبب ما وصفه الاتحاد بأنه "أحداث غير مقبولة".
وبحسب موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت، فإن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يضم 7 أعضاء.