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شؤون عسكرية
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مرايا العلوم
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عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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107 د
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https://sarabic.ae/20240915/تأثير-خطير-يصيب-الأطفال-نتيجة-بقاء-آبائهم-أمام-شاشات-هواتفهم-الذكية-1092732046.html
تأثير خطير يصيب الأطفال نتيجة بقاء آبائهم أمام شاشات هواتفهم الذكية
تأثير خطير يصيب الأطفال نتيجة بقاء آبائهم أمام شاشات هواتفهم الذكية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة عن تأثير سلبي خطير جديد، ناتج عن تحديق الآباء في شاشات هواتفهم الذكية، بخلاف أنه مجرد "سلوك سيء" من جانبهم. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T10:01+0000
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وخلصت الدراسة، التي أُجريت في إستونيا، ونُشرت يوم الخميس الماضي، في المجلة الأكاديمية "Frontiers in Developmental Psychology"، أن التصاق الآباء أمام شاشات هواتفهم يؤدي إلى إعاقة نمو اللغة لدى أطفالهم، وذلك نتيجة عدم تحدثهم معهم.ووفقا لمسح أُجري على آباء 421 طفلا إستونيا، تتراوح أعمارهم بين عامين ونصف و4 أعوام، فإن الآباء الذين استخدموا الشاشات أكثر لديهم أطفال يستخدمون الشاشات أكثر، وكان لدى هؤلاء الأطفال قدرة أقل في قواعد ومفردات اللغة.وأكدت الدراسة في مضمونها، على أن التفاعلات اللفظية مع الآباء، هي إحدى الطرق الحاسمة التي يتعلم بها الأطفال اللغة.كما توصلت الدراسة إلى أن مشاهدة الأطفال للشاشات مع والديهم، لا تساعدهم على تحسين مهاراتهم اللغوية، وهو الاستنتاج الذي يدعم أبحاثا أخرى، تشير إلى أن الأطفال الأصغر سنا لا يتعلمون جيدا من خلال الشاشات.وعلى سبيل المثال، فقد أثبتت دراسة أُجريت، في سبتمبر/ أيلول عام 2013، تعلم أطفال تتراوح أعمارهم بين 24 و30 شهرا، أفعالا جديدة، عندما تم تعليمهم إياها من خلال تفاعل مباشر أو حتى من خلال نقاش عبر الفيديو، ولكن ليس من خلال مشاهدة مقطع فيديو.
https://sarabic.ae/20240702/دراسة-تكشف-عن-رابط-غريب-بين-الهاتف-الذكي-ومرض-السكري-1090378648.html
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علوم, الصحة, الأخبار
علوم, الصحة, الأخبار

تأثير خطير يصيب الأطفال نتيجة بقاء آبائهم أمام شاشات هواتفهم الذكية

10:01 GMT 15.09.2024
© Photo / Unsplash/ ROBIN WORRALLتصفح الهاتف الذكي
تصفح الهاتف الذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Photo / Unsplash/ ROBIN WORRALL
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة عن تأثير سلبي خطير جديد، ناتج عن تحديق الآباء في شاشات هواتفهم الذكية، بخلاف أنه مجرد "سلوك سيء" من جانبهم.
وخلصت الدراسة، التي أُجريت في إستونيا، ونُشرت يوم الخميس الماضي، في المجلة الأكاديمية "Frontiers in Developmental Psychology"، أن التصاق الآباء أمام شاشات هواتفهم يؤدي إلى إعاقة نمو اللغة لدى أطفالهم، وذلك نتيجة عدم تحدثهم معهم.
ووفقا لمسح أُجري على آباء 421 طفلا إستونيا، تتراوح أعمارهم بين عامين ونصف و4 أعوام، فإن الآباء الذين استخدموا الشاشات أكثر لديهم أطفال يستخدمون الشاشات أكثر، وكان لدى هؤلاء الأطفال قدرة أقل في قواعد ومفردات اللغة.
وأكدت الدراسة في مضمونها، على أن التفاعلات اللفظية مع الآباء، هي إحدى الطرق الحاسمة التي يتعلم بها الأطفال اللغة.
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كما توصلت الدراسة إلى أن مشاهدة الأطفال للشاشات مع والديهم، لا تساعدهم على تحسين مهاراتهم اللغوية، وهو الاستنتاج الذي يدعم أبحاثا أخرى، تشير إلى أن الأطفال الأصغر سنا لا يتعلمون جيدا من خلال الشاشات.
وعلى سبيل المثال، فقد أثبتت دراسة أُجريت، في سبتمبر/ أيلول عام 2013، تعلم أطفال تتراوح أعمارهم بين 24 و30 شهرا، أفعالا جديدة، عندما تم تعليمهم إياها من خلال تفاعل مباشر أو حتى من خلال نقاش عبر الفيديو، ولكن ليس من خلال مشاهدة مقطع فيديو.
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