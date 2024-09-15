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عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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صاروخ يثير الذعر في تل أبيب ووسط إسرائيل والجيش أطلق من اليمن.. فيديو
صاروخ يثير الذعر في تل أبيب ووسط إسرائيل والجيش أطلق من اليمن.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهد وسط إسرائيل ومحيط العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، حالة من الذعر. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T04:23+0000
2024-09-15T04:25+0000
العالم
طوفان الأقصى
أخبار اليمن الأن
تل أبيب
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في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ (أرض-أرض) أطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة. مؤكدا عدم وقوع إصابات.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية اشتعال النيران وتصاعد الدخان في منطقة مفتوحة قرب المطار وسط إسرائيل.الجيش الإسرائيلي عاد ليعلن، أن الصاروخ أطلق من اليمن. مشيرا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت من الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن نتيجة عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة. مؤكدا أنه لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية.
https://sarabic.ae/20240914/تقرير-إسرائيل-تقرر-توسيع-العملية-العسكرية-على-الجبهة-الشمالية-ضد-حزب-الله-1092720797.html
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العالم, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, تل أبيب
العالم, طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, تل أبيب

صاروخ يثير الذعر في تل أبيب ووسط إسرائيل والجيش أطلق من اليمن.. فيديو

04:23 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 04:25 GMT 15.09.2024)
© AP Photo / Tsafrir Abayovنظام القبة الحديدية الإسرائيلي
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
شهد وسط إسرائيل ومحيط العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، حالة من الذعر.
في بداية الأمر دوت صفارات الإنذار وسط إسرائيل وفي نحو 20 بلدة ومدينة شرق وجنوب تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وبعدها بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اكتشاف صاروخ (أرض-أرض) أطلق من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة. مؤكدا عدم وقوع إصابات.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية اشتعال النيران وتصاعد الدخان في منطقة مفتوحة قرب المطار وسط إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي عاد ليعلن، أن الصاروخ أطلق من اليمن. مشيرا إلى أن الأصوات الانفجارية التي سمعت في الدقائق الأخيرة كانت من الصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
تقرير: إسرائيل تقرر توسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية ضد "حزب الله"
أمس, 18:37 GMT
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن نتيجة عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة. مؤكدا أنه لا تغييرات في تعليمات الجبهة الداخلية.
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