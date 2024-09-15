https://sarabic.ae/20240915/فنزويلا-تتهم-مواطنين-من-إسبانيا-وأمريكا-بمحاولة-زعزعة-استقرار-البلاد-1092725467.html

فنزويلا تتهم مواطنين من إسبانيا وأمريكا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد

فنزويلا تتهم مواطنين من إسبانيا وأمريكا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد

سبوتنيك عربي

قال نائب الرئيس الفنزويلي ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، يوم السبت، إن مواطنين إسبانيين ومواطن أمريكي اعتقلوا في فنزويلا للاشتباه في تخطيطهم لقتل مسؤول محلي،... 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T04:00+0000

2024-09-15T04:00+0000

2024-09-15T04:00+0000

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واتهم كابيو أيضاً 3 أمريكيين ومواطناً من التشيك بالتورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك خطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين.وقال كابيو: "هذه الجماعات تسعى إلى الاستيلاء على ثروات البلاد، ونحن كحكومة سنرد بحزم على أي محاولة لزعزعة الاستقرار". وأضاف أنه تم ضبط نحو 400 بندقية مصدرها الولايات المتحدة.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة غير ضالعة في أي محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية نفت هذا الادعاء.

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