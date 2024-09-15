https://sarabic.ae/20240915/فنزويلا-تتهم-مواطنين-من-إسبانيا-وأمريكا-بمحاولة-زعزعة-استقرار-البلاد-1092725467.html
فنزويلا تتهم مواطنين من إسبانيا وأمريكا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد
فنزويلا تتهم مواطنين من إسبانيا وأمريكا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد
سبوتنيك عربي
قال نائب الرئيس الفنزويلي ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، يوم السبت، إن مواطنين إسبانيين ومواطن أمريكي اعتقلوا في فنزويلا للاشتباه في تخطيطهم لقتل مسؤول محلي،... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T04:00+0000
2024-09-15T04:00+0000
2024-09-15T04:00+0000
رئاسة فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/39/1013313978_0:0:3294:1853_1920x0_80_0_0_5f888b04fa7a4f5bc5af4dde22859ea8.jpg
واتهم كابيو أيضاً 3 أمريكيين ومواطناً من التشيك بالتورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك خطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين.وقال كابيو: "هذه الجماعات تسعى إلى الاستيلاء على ثروات البلاد، ونحن كحكومة سنرد بحزم على أي محاولة لزعزعة الاستقرار". وأضاف أنه تم ضبط نحو 400 بندقية مصدرها الولايات المتحدة.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة غير ضالعة في أي محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية نفت هذا الادعاء.
https://sarabic.ae/20240913/ترامب-يتعهد-بترحيل-أعداد-كبيرة-من-المهاجرين-ويخطط-لإعادتهم-إلى-فنزويلا-1092698083.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/39/1013313978_110:0:3294:2388_1920x0_80_0_0_d6bb28eeb1398544a24b4ad296d5f78a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
رئاسة فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
فنزويلا تتهم مواطنين من إسبانيا وأمريكا بمحاولة زعزعة استقرار البلاد
قال نائب الرئيس الفنزويلي ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، يوم السبت، إن مواطنين إسبانيين ومواطن أمريكي اعتقلوا في فنزويلا للاشتباه في تخطيطهم لقتل مسؤول محلي، وبالتنسيق مع المخابرات الأمريكية والإسبانية.
واتهم كابيو أيضاً 3 أمريكيين ومواطناً من التشيك بالتورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك خطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين.
وقال كابيو: "هذه الجماعات تسعى إلى الاستيلاء على ثروات البلاد، ونحن كحكومة سنرد بحزم على أي محاولة لزعزعة الاستقرار
".
وأضاف أنه تم ضبط نحو 400 بندقية مصدرها الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة غير ضالعة في أي محاولة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكومة الإسبانية نفت هذا الادعاء.