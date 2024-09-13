https://sarabic.ae/20240913/ترامب-يتعهد-بترحيل-أعداد-كبيرة-من-المهاجرين-ويخطط-لإعادتهم-إلى-فنزويلا-1092698083.html
ترامب يتعهد بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين ويخطط لإعادتهم إلى فنزويلا
ترامب يتعهد بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين ويخطط لإعادتهم إلى فنزويلا
سبوتنيك عربي
تعهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، بترحيل أعداد كبيرة من المهارجين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو، مع خطط لإعادة المهاجرين إلى فنزويلا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T22:36+0000
2024-09-13T22:36+0000
2024-09-13T22:36+0000
ترامب
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سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في كاليفورنيا، "سنقوم بترحيل أعداد كبيرة من سبرينغفيلد بولاية أوهايو، ترحيل أعداد كبيرة. سنخرج هؤلاء الأشخاص. سنعيدهم إلى فنزويلا".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب خلال المناظرة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن المهاجرين يستولون بعنف على المدن والمباني في الولايات المتحدة.ولفت إلى أنه "تم جلب المهاجرين إلى الولايات المتحدة من قبل إدارة بايدن-هاريس". ويأتي تعليق ترامب في أعقاب تقارير حول قيام المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بقتل وأكل الحيوانات الأليفة. كما يشير تعليق ترامب أيضًا إلى استيلاء مزعوم على مبنى سكني من قبل أعضاء عصابة فنزويلية في أورورا.
https://sarabic.ae/20240913/ترامب-ينتقد-مرة-أخرى-بايدن-لرفضه-الحفاظ-على-الاتصالات-مع-بوتين-1092671294.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يتعهد بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين ويخطط لإعادتهم إلى فنزويلا
تعهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة، بترحيل أعداد كبيرة من المهارجين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو، مع خطط لإعادة المهاجرين إلى فنزويلا.
سبوتنيك. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في كاليفورنيا، "سنقوم بترحيل أعداد كبيرة من سبرينغفيلد بولاية أوهايو، ترحيل أعداد كبيرة. سنخرج هؤلاء الأشخاص. سنعيدهم إلى فنزويلا".
وأضاف ترامب أنه ستكون هناك خطط لأكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بدءًا من مناطق مثل سبرينغفيلد وأورورا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب خلال المناظرة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
، إن المهاجرين يستولون بعنف على المدن والمباني في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنه "تم جلب المهاجرين إلى الولايات المتحدة من قبل إدارة بايدن-هاريس". ويأتي تعليق ترامب في أعقاب تقارير حول قيام المهاجرين الهايتيين في سبرينغفيلد بقتل وأكل الحيوانات الأليفة. كما يشير تعليق ترامب أيضًا إلى استيلاء مزعوم على مبنى سكني من قبل أعضاء عصابة فنزويلية في أورورا.