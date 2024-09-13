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https://sarabic.ae/20240913/ترامب-ينتقد-مرة-أخرى-بايدن-لرفضه-الحفاظ-على-الاتصالات-مع-بوتين-1092671294.html
ترامب ينتقد مرة أخرى بايدن لرفضه الحفاظ على الاتصالات مع بوتين
ترامب ينتقد مرة أخرى بايدن لرفضه الحفاظ على الاتصالات مع بوتين
سبوتنيك عربي
انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مرة أخرى الرئيس جو بايدن لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرًا... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T10:38+0000
2024-09-13T10:38+0000
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قال ترامب مخاطباً تجمعاً لأنصاره في ولاية أريزونا: "هل تظن أنه (الرئيس جو بايدن) يستلقي مستيقظًا في فراشه ليلًا يتقلب مرارًا وتكرارًا ويحاول إيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك. لم يتحدث إلى بوتين منذ سنوات. عندما أصبح رئيسًا، سأسوي هذه المسألة".وفي وقت سابق، قال حليف ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، إن خطة الرئيس السابق لحل الصراع الأوكراني قد تشمل نزع السلاح على خط ترسيم الحدود بين البلدين وتزويد موسكو بضمانات بعدم منح كييف عضوية الناتو.بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال الرئيس بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يضربون المدنيين أو البنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق أن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكن روسيا لن تتحدث في هذه المرحلة مع أوكرانيا.وفي سبتمبر/أيلول، قال بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي إنه إذا كانت أوكرانيا لديها رغبة في التفاوض، فإن روسيا لن ترفضها، ولكن مثل هذه المفاوضات ستعقد على أساس الاتفاقيات المسجلة في إسطنبول.البنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسيبايدن حول السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لاستهداف عمق روسيا: "نعمل على ذلك"بإجراء جديد.. ترامب يوجه تهديدا صادما للدول التي تنوي التخلي عن الدولار
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب ينتقد مرة أخرى بايدن لرفضه الحفاظ على الاتصالات مع بوتين

10:38 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وترامب في هلسنكي
لقاء بوتين وترامب في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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انتقد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مرة أخرى الرئيس جو بايدن لرفضه إجراء اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يعتبره ترامب أمرًا ضروريًا لحل النزاع في أوكرانيا.
قال ترامب مخاطباً تجمعاً لأنصاره في ولاية أريزونا: "هل تظن أنه (الرئيس جو بايدن) يستلقي مستيقظًا في فراشه ليلًا يتقلب مرارًا وتكرارًا ويحاول إيجاد طريقة لوقف الصراع المروع بين روسيا وأوكرانيا؟ لا أعتقد ذلك. لم يتحدث إلى بوتين منذ سنوات. عندما أصبح رئيسًا، سأسوي هذه المسألة".
وفي وقت سابق، قال حليف ترامب والمرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، إن خطة الرئيس السابق لحل الصراع الأوكراني قد تشمل نزع السلاح على خط ترسيم الحدود بين البلدين وتزويد موسكو بضمانات بعدم منح كييف عضوية الناتو.
بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال الرئيس بوتين إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك الذين يضربون المدنيين أو البنية التحتية المدنية أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
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أمس, 13:35 GMT
وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في وقت لاحق أن مقترحات موسكو للسلام بشأن التسوية الأوكرانية، والتي عبر عنها رئيس الدولة الروسية سابقًا، لم يتم إلغاؤها، لكن روسيا لن تتحدث في هذه المرحلة مع أوكرانيا.
وفي سبتمبر/أيلول، قال بوتين في المنتدى الاقتصادي العالمي إنه إذا كانت أوكرانيا لديها رغبة في التفاوض، فإن روسيا لن ترفضها، ولكن مثل هذه المفاوضات ستعقد على أساس الاتفاقيات المسجلة في إسطنبول.
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