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https://sarabic.ae/20240913/ترامب-يرفض-مناظرة-هاريس-مرة-أخرى-ويؤكد-فوزه-بالأولى-1092658328.html
ترامب يرفض مناظرة هاريس مرة أخرى ويؤكد فوزه بالأولى
ترامب يرفض مناظرة هاريس مرة أخرى ويؤكد فوزه بالأولى
سبوتنيك عربي
أعلن مرشح الحزب الجموري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في مناظرة أخرى مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T00:18+0000
2024-09-13T00:17+0000
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وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إنه فاز بالمناظرة الأولى، حيث قام "بعمل رائع" في المناظرة، إلا أن بعض الجمهوريين لا يصدقون ذلك، لافتا إلى أن منافسته هي من تجنبت جدولة مناظرة ثانية.من جانبها، ردت هاريس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "قبل ليلتين، أجريت أنا ودونالد ترامب مناظرتنا الأولى، نحن مدينون للناخبين بإجراء مناظرة أخرى".وأضاف ترامب: "عندما يخسر ملاكم محترف مباراة، فإن الكلمات الأولى التي يقولها هي،" أريد مباراة إعادة "، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي تظهر بوضوح أنه فاز في المواجهة التلفزيونية ليلة الثلاثاء مع هاريس.وكان دونالد ترامب، في وقت سابق، قد اعتبر اعتبر مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها".وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "يعتقد أنها كانت ثلاثة ضد واحد"، في إشارة إلى تحيز منظمي المناظرة لطرف هاريس، مضيفًا أن "مناصريه رأوا أن مناظرته تمثل انتصارا عظيما".وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام أمريكية، تزامنا مع سير المناظرة، أن 63 في المئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.وجرت، فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة "آيه بي سي" نيوز.ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
https://sarabic.ae/20240911/تصويت-برأيك-من-الذي-وجه-الضربه-القاضية-في-المناظرة-ترامب-أم-هاريس؟----1092600541.html
https://sarabic.ae/20240911/نزال-على-تيتانيك-قبل-غرقها-موسكو-تعلق-على-مناظرة-ترامب-وهاريس-----1092601768.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

ترامب يرفض مناظرة هاريس مرة أخرى ويؤكد فوزه بالأولى

00:18 GMT 13.09.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن مرشح الحزب الجموري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في مناظرة أخرى مع المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس.
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إنه فاز بالمناظرة الأولى، حيث قام "بعمل رائع" في المناظرة، إلا أن بعض الجمهوريين لا يصدقون ذلك، لافتا إلى أن منافسته هي من تجنبت جدولة مناظرة ثانية.
من جانبها، ردت هاريس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "قبل ليلتين، أجريت أنا ودونالد ترامب مناظرتنا الأولى، نحن مدينون للناخبين بإجراء مناظرة أخرى".
المرشح الجمهوري ترامب يواجه المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
وسائط متعددة
تصويت... برأيك من الذي وجه "الضربه القاضية" في المناظرة ترامب أم هاريس؟
11 سبتمبر, 07:53 GMT
وأضاف ترامب: "عندما يخسر ملاكم محترف مباراة، فإن الكلمات الأولى التي يقولها هي،" أريد مباراة إعادة "، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي تظهر بوضوح أنه فاز في المواجهة التلفزيونية ليلة الثلاثاء مع هاريس.
وكان دونالد ترامب، في وقت سابق، قد اعتبر اعتبر مناظرته مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، "الأفضل في مسيرته السياسية بأكملها".
وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه "يعتقد أنها كانت ثلاثة ضد واحد"، في إشارة إلى تحيز منظمي المناظرة لطرف هاريس، مضيفًا أن "مناصريه رأوا أن مناظرته تمثل انتصارا عظيما".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
نزال على تيتانيك قبل غرقها... موسكو تعلق على مناظرة ترامب وهاريس... فيديو
11 سبتمبر, 08:20 GMT
وأظهر استطلاع أجرته وسائل إعلام أمريكية، تزامنا مع سير المناظرة، أن 63 في المئة من الناخبين يرون أن أداء هاريس كان أفضل من ترامب.
وجرت، فجر اليوم، المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة "آيه بي سي" نيوز.
ويواجه المرشح الجمهوري ترامب المرشحة الديمقراطية هاريس في أول مناظرة بينهما، قبل أقل من شهرين على إدلاء الأمريكيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم يوم الانتخابات التي من المقرر إجراؤها يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
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