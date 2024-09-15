https://sarabic.ae/20240915/مراسل-سبوتنيك-هجوم-بالطائرات-المسيرة-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1092747209.html
اشتعال النيران داخل قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم بالطائرات المسيرة
اشتعال النيران داخل قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
دوت سلسلة انفجارات داخل قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي شرقي سوريا، جراء تعرضها لهجوم بسرب من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفتها بشكل مباشر، وسط معلومات غير... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T18:56+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في جميع أرجاء المنطقة، ناتجة عن هجوم عبر الطائرات المسيرة داخل قاعدة قرية خراب الجير عند مثلث الحدود (السورية- العراقية- التركية)، بالريف الشرقي لمحافظة الحسكة.وقال شاهد عيان من سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك"، إن أصوات الدفاعات الجوية في قاعدة "خراب الجير" التابعة للاحتلال الأمريكي، كانت تسمع بوضوح حيث تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في الجو في حين أن طائرة على الأقل وصلت إلى هدفها.وشهدت قاعدة "خراب الجير"، خلال الأيام الماضية، هبوط عدد لا بأس به من طائرات الشحن التي تنقل المعدات العسكرية واللوجستية لقوات "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا.وكانت القاعدة تعرضت، الشهر الماضي، لهجوم جوي عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة اعترف بها البنتاغون بعد أيام من الهجوم.
https://sarabic.ae/20240915/الجيش-الأمريكي-يقتل-4-مدنيين-من-قبيلة-عنزة-بدم-بارد-شرقي-سوريا-1092743179.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
اشتعال النيران داخل قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم بالطائرات المسيرة
18:56 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 19:46 GMT 15.09.2024)
حصري
دوت سلسلة انفجارات داخل قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي شرقي سوريا، جراء تعرضها لهجوم بسرب من الطائرات المسيرة الانتحارية استهدفتها بشكل مباشر، وسط معلومات غير مؤكدة عن خسائر بشرية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في جميع أرجاء المنطقة، ناتجة عن هجوم عبر الطائرات المسيرة داخل قاعدة قرية خراب الجير عند مثلث الحدود (السورية- العراقية- التركية)، بالريف الشرقي لمحافظة الحسكة.
وأكد المراسل أن إحدى الطائرات على الأقل، سقطت في قلب القاعدة المذكورة (مدرج المطار)، مع معلومات غير مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية ومادية حيث ارتفعت منها أعمدة الدخان والنيران المشتعلة والتي يشاهدها سكان المنطقة بوضوح تام.
وقال شاهد عيان من سكان المنطقة لوكالة "سبوتنيك"، إن أصوات الدفاعات الجوية في قاعدة "خراب الجير" التابعة للاحتلال الأمريكي، كانت تسمع بوضوح حيث تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة في الجو في حين أن طائرة على الأقل وصلت إلى هدفها.
وتابع المصدر: "فور الهجوم، شهدت القاعدة استنفارا كبيرا مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة والمروحية الأمريكية يغطي سماء المنطقة".
وشهدت قاعدة "خراب الجير"، خلال الأيام الماضية، هبوط عدد لا بأس به من طائرات الشحن التي تنقل المعدات العسكرية واللوجستية لقوات "التحالف الدولي" المزعوم في سوريا.
وكانت القاعدة تعرضت، الشهر الماضي، لهجوم جوي عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة اعترف بها البنتاغون بعد أيام من الهجوم.