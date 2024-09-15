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عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
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هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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قوانين الاقتصاد
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نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري
نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم السبت، أن 41 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلب قارب في نهر في شمال غرب نيجيريا. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بانش" المحلية، أن القارب كان على متنه 53 مزارعا، وتم إنقاذ 12 منهم فقط، بما في ذلك القبطان، وتوفي الباقون وعددهم 41 شخصا.ويشار إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة، ووقع الحادث في ولاية زامفارا.
https://sarabic.ae/20240908/مصرع-48-شخصا-إثر-انفجار-شاحنة-وقود-في-نيجيريا-1092523100.html
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نيجيريا, العالم, غرق مركب
نيجيريا, العالم, غرق مركب

نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري

02:54 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Felipe Danaقارب في نيجيريا
قارب في نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Felipe Dana
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم السبت، أن 41 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلب قارب في نهر في شمال غرب نيجيريا.
سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بانش" المحلية، أن القارب كان على متنه 53 مزارعا، وتم إنقاذ 12 منهم فقط، بما في ذلك القبطان، وتوفي الباقون وعددهم 41 شخصا.
نيجيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
مصرع 48 شخصا إثر انفجار شاحنة وقود في نيجيريا
8 سبتمبر, 21:39 GMT
ويشار إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة، ووقع الحادث في ولاية زامفارا.
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