https://sarabic.ae/20240915/نيجيريا-مصرع-أكثر-من-40-شخصا-في-انقلاب-قارب-نهري-1092724962.html

نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري

نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم السبت، أن 41 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلب قارب في نهر في شمال غرب نيجيريا. 15.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-15T02:54+0000

2024-09-15T02:54+0000

2024-09-15T02:54+0000

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سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بانش" المحلية، أن القارب كان على متنه 53 مزارعا، وتم إنقاذ 12 منهم فقط، بما في ذلك القبطان، وتوفي الباقون وعددهم 41 شخصا.ويشار إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة، ووقع الحادث في ولاية زامفارا.

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نيجيريا, العالم, غرق مركب