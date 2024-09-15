https://sarabic.ae/20240915/نيجيريا-مصرع-أكثر-من-40-شخصا-في-انقلاب-قارب-نهري-1092724962.html
نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري
نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم السبت، أن 41 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلب قارب في نهر في شمال غرب نيجيريا. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T02:54+0000
2024-09-15T02:54+0000
2024-09-15T02:54+0000
نيجيريا
العالم
غرق مركب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092724627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b7ded160b9e29da1f0acebbccc41e213.jpg
سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بانش" المحلية، أن القارب كان على متنه 53 مزارعا، وتم إنقاذ 12 منهم فقط، بما في ذلك القبطان، وتوفي الباقون وعددهم 41 شخصا.ويشار إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة، ووقع الحادث في ولاية زامفارا.
https://sarabic.ae/20240908/مصرع-48-شخصا-إثر-انفجار-شاحنة-وقود-في-نيجيريا-1092523100.html
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092724627_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_77cd91634167237953f65178ab34d593.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيجيريا, العالم, غرق مركب
نيجيريا, العالم, غرق مركب
نيجيريا.. مصرع أكثر من 40 شخصا في انقلاب قارب نهري
ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم السبت، أن 41 شخصا لقوا حتفهم عندما انقلب قارب في نهر في شمال غرب نيجيريا.
سبوتنيك. وأفادت صحيفة "بانش" المحلية، أن القارب كان على متنه 53 مزارعا
، وتم إنقاذ 12 منهم فقط، بما في ذلك القبطان، وتوفي الباقون وعددهم 41 شخصا.
ويشار إلى أن القارب غرق بسبب الحمولة الزائدة، ووقع الحادث في ولاية زامفارا.