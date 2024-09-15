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واشنطن تعلن دعوتها للـ"دعم السريع" وقف الهجوم على مدينة الفاشر السودانية
واشنطن تعلن دعوتها للـ"دعم السريع" وقف الهجوم على مدينة الفاشر السودانية
سبوتنيك عربي
صرح شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للهجمات على مدينة... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T05:42+0000
2024-09-15T05:42+0000
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وقال شافيت عبر منصة "إكس": "ندعو قوات الدعم السريع إلى وقف الهجمات على مدينة الفاشر في السودان على الفور".وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن هجمات قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين والمستشفيات بشكل خاص "أمر مروع".وتابع سافيت: "ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلينا في حث قوات الدعم السريع على حماية المدنيين من خلال وقف هجومها على الفاشر فوراً".وخلال الأيام الـ3 الماضية، تصاعدت وتيرة المواجهات في مدينة الفاشر، إذ تمكن الجيش السوداني، يوم الخميس الماضي، من صد واحدة من أكبر هجمات قوات الدعم السريع، التي استهدفت العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، بحسب موقع "سودان تربيون".وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240816/السعودية-تعلق-على-قرار-البرهان-بشأن-مدينة-الفاشر-السودانية-1091797628.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تعلن دعوتها للـ"دعم السريع" وقف الهجوم على مدينة الفاشر السودانية

05:42 GMT 15.09.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
صرح شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تدعو قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري للهجمات على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.
وقال شافيت عبر منصة "إكس": "ندعو قوات الدعم السريع إلى وقف الهجمات على مدينة الفاشر في السودان على الفور".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، تصاعد الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة، منذ أشهر، ما يهدد حياة مئات الآلاف من السودانيين الذين يواجهون بالفعل المجاعة والنزوح".

وأشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إلى أن هجمات قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين والمستشفيات بشكل خاص "أمر مروع".
وتابع سافيت: "ندعو المجتمع الدولي للانضمام إلينا في حث قوات الدعم السريع على حماية المدنيين من خلال وقف هجومها على الفاشر فوراً".
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
السعودية تعلق على قرار البرهان بشأن مدينة الفاشر السودانية
16 أغسطس, 06:01 GMT
وخلال الأيام الـ3 الماضية، تصاعدت وتيرة المواجهات في مدينة الفاشر، إذ تمكن الجيش السوداني، يوم الخميس الماضي، من صد واحدة من أكبر هجمات قوات الدعم السريع، التي استهدفت العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، بحسب موقع "سودان تربيون".
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
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