https://sarabic.ae/20240816/السعودية-تعلق-على-قرار-البرهان-بشأن-مدينة-الفاشر-السودانية-1091797628.html

السعودية تعلق على قرار البرهان بشأن مدينة الفاشر السودانية

السعودية تعلق على قرار البرهان بشأن مدينة الفاشر السودانية

سبوتنيك عربي

رحّبت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، بقرار رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، تكليف مفوضية العون الإنساني السودانية، بفتح معبر "أدري"... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T06:01+0000

2024-08-16T06:01+0000

2024-08-16T06:02+0000

السعودية

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:312:810:768_1920x0_80_0_0_89f1d4879e38a478a5bb50dd3a0cd62f.jpg

وقالت السعودية، في بيان أمس الخميس، إن "هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي يعالج الاحتياجات الإنسانية، وتيسير وصول المساعدات، وتأمين العاملين في المجال الإنساني".ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أجرى الوفد السعودي لدى "مؤتمر جنيف" مباحثات مع المبعوث الأممي وممثل الاتحاد الأفريقي لمناقشة تقديم مساعدات طارئة، وفق آلية مشتركة.وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت في وقت سابق، عن "قلقها البالغ إزاء الأنباء الواردة عن سقوط ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان".وقالت إن "المدنيين في الفاشر يواجهون هجوما من جميع الجهات"، مشيرةً إلى أن "العائلات بما فيها من نساء وأطفال تُمنع من مغادرة المدينة بحثا عن الأمان".وذكرت المنظمة أن "أجزاء كثيرة من الفاشر بلا كهرباء أو ماء، وأن نسبة متزايدة من السكان يعانون من محدودية الحصول على الخدمات الأساسية".وأوضحت أن "الأسر في الفاشر استنفدت مواردها الشحيحة، وتتقلص قدرتها على الصمود بمرور الوقت"، داعيةً جميع أطراف الصراع إلى "احترام قواعد الحرب وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20240516/سبوتنيك-ترصد-كارثة-إنسانية-يعيشها-أكثر-من-مليون-شخص-في-الفاشر-السودانية-صور-1088910060.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار