البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240916/البيت-الأبيض-بايدن-أجرى-مكالمة-مع-ترمب-وأعرب-له-عن-ارتياحه-لكونه-آمنا-1092801839.html
البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا
البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا
سبوتنيك عربي
صرح نائب السكرتير الصحفي الأول للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T22:32+0000
2024-09-16T22:32+0000
ترامب
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وقالت سيمونز عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس السابق ترامب، وأعرب عن ارتياحه لأنه بأمان".وأضافت سيمونز أن بايدن وترامب أجريا محادثة ودية، حيث شكر ترامب بايدن على اتصاله.ويوم الأحد، أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على ما بدا أنه عرين لإطلاق النار بالقرب من ملعب جولف كان ترامب يلعب فيه في ذلك الوقت. وقد اعتقلت الشرطة رايان روث على صلة بالحادثة، ووجهت له النيابة العامة تهمتين تتعلقان بالأسلحة النارية.
https://sarabic.ae/20240916/الرسالة-الأخيرة-صديق-المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-ترامب-يكشف-معلومات-مهمة-1092787884.html
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ترامب, ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا

22:32 GMT 16.09.2024
© AP Photoجو بايدن ودونالد ترامب
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح نائب السكرتير الصحفي الأول للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت سيمونز عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس السابق ترامب، وأعرب عن ارتياحه لأنه بأمان".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
"الرسالة الأخيرة"... صديق المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب يكشف معلومات مهمة
15:33 GMT
وأضافت سيمونز أن بايدن وترامب أجريا محادثة ودية، حيث شكر ترامب بايدن على اتصاله.
ويوم الأحد، أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على ما بدا أنه عرين لإطلاق النار بالقرب من ملعب جولف كان ترامب يلعب فيه في ذلك الوقت. وقد اعتقلت الشرطة رايان روث على صلة بالحادثة، ووجهت له النيابة العامة تهمتين تتعلقان بالأسلحة النارية.
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