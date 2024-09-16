https://sarabic.ae/20240916/البيت-الأبيض-بايدن-أجرى-مكالمة-مع-ترمب-وأعرب-له-عن-ارتياحه-لكونه-آمنا-1092801839.html
البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا
البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا
سبوتنيك عربي
صرح نائب السكرتير الصحفي الأول للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T22:32+0000
2024-09-16T22:32+0000
2024-09-16T22:32+0000
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وقالت سيمونز عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس السابق ترامب، وأعرب عن ارتياحه لأنه بأمان".وأضافت سيمونز أن بايدن وترامب أجريا محادثة ودية، حيث شكر ترامب بايدن على اتصاله.ويوم الأحد، أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على ما بدا أنه عرين لإطلاق النار بالقرب من ملعب جولف كان ترامب يلعب فيه في ذلك الوقت. وقد اعتقلت الشرطة رايان روث على صلة بالحادثة، ووجهت له النيابة العامة تهمتين تتعلقان بالأسلحة النارية.
https://sarabic.ae/20240916/الرسالة-الأخيرة-صديق-المشتبه-به-في-محاولة-اغتيال-ترامب-يكشف-معلومات-مهمة-1092787884.html
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ترامب, ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا
صرح نائب السكرتير الصحفي الأول للبيت الأبيض، إميلي سيمونز، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت سيمونز عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس السابق ترامب، وأعرب عن ارتياحه لأنه بأمان".
وأضافت سيمونز أن بايدن وترامب أجريا محادثة ودية، حيث شكر ترامب بايدن على اتصاله.
ويوم الأحد، أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على ما بدا أنه عرين لإطلاق النار بالقرب من ملعب جولف
كان ترامب يلعب فيه في ذلك الوقت. وقد اعتقلت الشرطة رايان روث على صلة بالحادثة، ووجهت له النيابة العامة تهمتين تتعلقان بالأسلحة النارية.