https://sarabic.ae/20240916/القوات-الأوكرانية-تقصف-مجددا-غورلوفكا-بقذائف-عنقودية-1092801617.html
القوات الأوكرانية تقصف مجددا غورلوفكا بقذائف عنقودية
القوات الأوكرانية تقصف مجددا غورلوفكا بقذائف عنقودية
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T22:02+0000
2024-09-16T22:02+0000
2024-09-16T22:02+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 22:40 [تم قصف] بلدة كاترينيفكا في مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (عنقودية)".وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف عنقودية من نفس العيار على غورلوفكا في الساعة 18:30.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.ويُذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092765446.html
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القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تقصف مجددا غورلوفكا بقذائف عنقودية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت مجدداً مدينة غورلوفكا في الجمهورية بقذائف عنقودية من عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 22:40 [تم قصف] بلدة كاترينيفكا في مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (عنقودية)".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف عنقودية من نفس العيار على غورلوفكا في الساعة 18:30.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك
، قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
ويُذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".