القوات الأوكرانية تقصف مجددا غورلوفكا بقذائف عنقودية

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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
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02:30 GMT
150 د
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05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240916/القوات-الأوكرانية-تقصف-مجددا-غورلوفكا-بقذائف-عنقودية-1092801617.html
القوات الأوكرانية تقصف مجددا غورلوفكا بقذائف عنقودية
القوات الأوكرانية تقصف مجددا غورلوفكا بقذائف عنقودية
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T22:02+0000
2024-09-16T22:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 22:40 [تم قصف] بلدة كاترينيفكا في مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (عنقودية)".وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف عنقودية من نفس العيار على غورلوفكا في الساعة 18:30.وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.ويُذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092765446.html
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القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تقصف مجددا غورلوفكا بقذائف عنقودية

22:02 GMT 16.09.2024
© Sputnik . John Trastأثار قصف غورلوفكا
أثار قصف غورلوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . John Trast
تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، مساء أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت مجدداً مدينة غورلوفكا في الجمهورية بقذائف عنقودية من عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات الآتية: في الساعة 22:40 [تم قصف] بلدة كاترينيفكا في مدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم (عنقودية)".
مروحيات مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
10:46 GMT
وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف عنقودية من نفس العيار على غورلوفكا في الساعة 18:30.
وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات "ستيرول" المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس، كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
ويُذكر في هذا الصدد أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقد زودت الولايات المتحدة الأميركية كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777".
وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار، وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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