https://sarabic.ae/20240916/بعد-هزيمته-من-الأهلي-المصري-جورماهيا-الكيني-لم-يضربونا-كثيرا-1092755910.html

بعد هزيمته من الأهلي المصري... جورماهيا الكيني: لم يضربونا كثيرا

بعد هزيمته من الأهلي المصري... جورماهيا الكيني: لم يضربونا كثيرا

سبوتنيك عربي

افتتح النادي الأهلي المصري مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، أمس الأحد، بفوز كبير على مضيفه جورماهيا الكيني، بـ3 أهداف مقابل لاشيء. 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T07:23+0000

2024-09-16T07:23+0000

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من جانبه، علّق الحساب الرسمي لفريق جورماهيا الكيني، عبر منصة "إكس"، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من ضيفه، حيث نشر صورة لملاكم يتلقى ضربة قاسية على وجهه، وأرفقها بتعليق قال فيه: "الجولة الأولى، لم يضربونا كثيرا، ننتظر الجولة الثانية في مصر".وسجل ثلاثية الأهلي، خلال المباراة في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، كل من رامي ربيعة، بالدقيقة 14، وبيرسي تاو، بالدقيقتين 15 و73.وحدد مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول أمس الجمعة، قائمة اللاعبين للمباراة، التي تكونت من 23 لاعبا، وهي كالتالي:وبحسب موقع "في الجول"، شهدت القائمة غياب المغربي أشرف داري، الذي تعرض للإصابة قبل مواجهة المغرب أمام ليسوتو، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وأعلن الأهلي إصابة داري بجزع في كاحل القدم.كما يغيب عن القائمة الثلاثي كريم الدبيس، ومحمد عبد الله، ومصطفى مخلوف، لأسباب فنية.

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