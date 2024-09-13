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https://sarabic.ae/20240913/9-لاعبين-أسباب-غيابات-الأهلي-المصري-أمام-جورماهيا-الكيني-في-دوري-أبطال-أفريقيا-1092690593.html
9 لاعبين... أسباب غيابات الأهلي المصري أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا
9 لاعبين... أسباب غيابات الأهلي المصري أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا
سبوتنيك عربي
يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة فريق جورماهيا الكيني، يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر/أيلول، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T17:03+0000
2024-09-13T17:03+0000
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وحدد مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين للمباراة المرتقبة، التي تكونت من 23 لاعبا.قائمة الأهليحراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يوسف أيمن - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.وفي الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - بيرسي تاو - وسام أبو علي.الغيابات وأسبابهاوحسب موقع "في الجول"، شهدت القائمة غياب المغربي أشرف داري الذي تعرض للإصابة قبل مواجهة المغرب أمام ليسوتو، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وأعلن الأهلي إصابة داري بجزع في كاحل القدم.كما يغيب عن القائمة الثلاثي كريم الدبيس، ومحمد عبد الله، ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.فيما يغيب عمر الساعي صفقة الأهلي الجديدة القادم من الإسماعيلي، ورباعي الفريق الشباب المقيد أفريقيا أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير، الذين يمكنهم المشاركة بدءًا من دور المجموعات، لقيدهم بعد الأول من سبتمبر.وتواجد بقائمة الأهلي الثنائي يحيى عطية الله ويوسف أيمن الوافدين حديثا لصفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.توقيت المباراةوتقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي بعد غد الأحد في الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة (12:00 ظهرا بتوقيت غرينتش).ويسعى الأهلي، للحفاظ على لقب دوري الأبطال ورفع رصيده من الألقاب إلى 13 بطولة، حيث توج بالنسخة الماضية على حساب فريق الترجي التونسي.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا في القاهرة يوم 21 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
https://sarabic.ae/20240908/بعد-إعلان-زواجه-الثاني-مسؤولان-بالأهلي-يستعدان-للقاء-أكرم-توفيق-1092516985.html
https://sarabic.ae/20240525/الأهلي-المصري-يتوج-بدوري-أبطال-أفريقيا-للمرة-الـ12-بعد-هزيمة-الترجي-التونسي-1089209225.html
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رياضة, مصر, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, منوعات, الأخبار, أخبار دوري أبطال أفريقيا
رياضة, مصر, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, منوعات, الأخبار, أخبار دوري أبطال أفريقيا

9 لاعبين... أسباب غيابات الأهلي المصري أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

17:03 GMT 13.09.2024
© AP Photoالنادي الأهلي
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo
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يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة فريق جورماهيا الكيني، يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر/أيلول، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحدد مارسيل كولر المدير الفني السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين للمباراة المرتقبة، التي تكونت من 23 لاعبا.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.
خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - يوسف أيمن - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.
خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.
وفي الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - بيرسي تاو - وسام أبو علي.
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
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بعد إعلان زواجه الثاني... مسؤولان بالأهلي يستعدان للقاء أكرم توفيق
8 سبتمبر, 15:56 GMT

الغيابات وأسبابها

وحسب موقع "في الجول"، شهدت القائمة غياب المغربي أشرف داري الذي تعرض للإصابة قبل مواجهة المغرب أمام ليسوتو، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وأعلن الأهلي إصابة داري بجزع في كاحل القدم.
كما يغيب عن القائمة الثلاثي كريم الدبيس، ومحمد عبد الله، ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.
فيما يغيب عمر الساعي صفقة الأهلي الجديدة القادم من الإسماعيلي، ورباعي الفريق الشباب المقيد أفريقيا أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى أبو الخير، الذين يمكنهم المشاركة بدءًا من دور المجموعات، لقيدهم بعد الأول من سبتمبر.
وتواجد بقائمة الأهلي الثنائي يحيى عطية الله ويوسف أيمن الوافدين حديثا لصفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.
مدافع النادي الأهلي المصري، رامي ربيعة، يتنافس على الكرة مع لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، حسام غشا، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، 25 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
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"الأهلي" المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بعد هزيمة "الترجي" التونسي
25 مايو, 19:28 GMT

توقيت المباراة

وتقام المباراة على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي بعد غد الأحد في الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة (12:00 ظهرا بتوقيت غرينتش).
ويسعى الأهلي، للحفاظ على لقب دوري الأبطال ورفع رصيده من الألقاب إلى 13 بطولة، حيث توج بالنسخة الماضية على حساب فريق الترجي التونسي.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا في القاهرة يوم 21 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
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