https://sarabic.ae/20240908/بعد-إعلان-زواجه-الثاني-مسؤولان-بالأهلي-يستعدان-للقاء-أكرم-توفيق-1092516985.html
بعد إعلان زواجه الثاني... مسؤولان بالأهلي يستعدان للقاء أكرم توفيق
بعد إعلان زواجه الثاني... مسؤولان بالأهلي يستعدان للقاء أكرم توفيق
سبوتنيك عربي
يستعد مسؤولون بالنادي الأهلي لبحث مطالب اللاعب أكرم توفيق بعد عودته من الإجازة، للتعرف على شروطه الخاصة بتجديد تعاقده مع النادي. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T15:56+0000
2024-09-08T15:56+0000
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ونقل موقع "مصراوي" المصري، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قوله إن المدرب العام بفريق الكرة سامي قمصان، والمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أمير توفيق، ينتظران الإذن من لجنة التخطيط لبدء مفاوضات تجديد التعاقد مع أكرم توفيق.وبحسب المصدر، فإن قمصان وتوفيق سيعقدان جلسة مع اللاعب بعد عودته لمعرفة مطالبه المالية فيما يتعلق بتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.ولفت المصدر إلى أنه كانت هناك مفاوضات مع أكرم توفيق، خلال الفترة الماضية، حول تجديد تعاقده، لكنها توقفت بسبب الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية الموسم.ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب أكرم توفيق مع نهاية الموسم المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي لتجديد عقده 3 سنوات.يذكر أن أكرم توفيق، فاجأ متابعيه بعد إعلان زواجه للمرة الثانية، وهو ما جعله يتصدر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء الإعلان عن زواجه الثاني رغم أنه لم يعلن أي جديد بشأن زوجته الأولى.
https://sarabic.ae/20240525/الأهلي-المصري-يتوج-بدوري-أبطال-أفريقيا-للمرة-الـ12-بعد-هزيمة-الترجي-التونسي-1089209225.html
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار العالم الآن, مصر
رياضة, نادي الأهلي, أخبار العالم الآن, مصر
بعد إعلان زواجه الثاني... مسؤولان بالأهلي يستعدان للقاء أكرم توفيق
يستعد مسؤولون بالنادي الأهلي لبحث مطالب اللاعب أكرم توفيق بعد عودته من الإجازة، للتعرف على شروطه الخاصة بتجديد تعاقده مع النادي.
ونقل موقع
"مصراوي" المصري، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قوله إن المدرب العام بفريق الكرة سامي قمصان، والمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أمير توفيق، ينتظران الإذن من لجنة التخطيط لبدء مفاوضات تجديد التعاقد مع أكرم توفيق.
وبحسب المصدر، فإن قمصان وتوفيق سيعقدان جلسة مع اللاعب بعد عودته لمعرفة مطالبه المالية فيما يتعلق بتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.
ولفت المصدر إلى أنه كانت هناك مفاوضات مع أكرم توفيق، خلال الفترة الماضية، حول تجديد تعاقده، لكنها توقفت بسبب الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية الموسم
.
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب أكرم توفيق مع نهاية الموسم المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي
لتجديد عقده 3 سنوات.
يذكر أن أكرم توفيق، فاجأ متابعيه بعد إعلان زواجه للمرة الثانية، وهو ما جعله يتصدر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء الإعلان عن زواجه الثاني رغم أنه لم يعلن أي جديد بشأن زوجته الأولى.