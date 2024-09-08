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الداخلية الأردنية: حادث إطلاق النار عند جسر "اللنبي" عمل فردي والتحقيقات مستمرة
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240908/بعد-إعلان-زواجه-الثاني-مسؤولان-بالأهلي-يستعدان-للقاء-أكرم-توفيق-1092516985.html
بعد إعلان زواجه الثاني... مسؤولان بالأهلي يستعدان للقاء أكرم توفيق
بعد إعلان زواجه الثاني... مسؤولان بالأهلي يستعدان للقاء أكرم توفيق
سبوتنيك عربي
يستعد مسؤولون بالنادي الأهلي لبحث مطالب اللاعب أكرم توفيق بعد عودته من الإجازة، للتعرف على شروطه الخاصة بتجديد تعاقده مع النادي. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T15:56+0000
2024-09-08T15:56+0000
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ونقل موقع "مصراوي" المصري، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قوله إن المدرب العام بفريق الكرة سامي قمصان، والمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أمير توفيق، ينتظران الإذن من لجنة التخطيط لبدء مفاوضات تجديد التعاقد مع أكرم توفيق.وبحسب المصدر، فإن قمصان وتوفيق سيعقدان جلسة مع اللاعب بعد عودته لمعرفة مطالبه المالية فيما يتعلق بتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.ولفت المصدر إلى أنه كانت هناك مفاوضات مع أكرم توفيق، خلال الفترة الماضية، حول تجديد تعاقده، لكنها توقفت بسبب الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية الموسم.ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب أكرم توفيق مع نهاية الموسم المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي لتجديد عقده 3 سنوات.يذكر أن أكرم توفيق، فاجأ متابعيه بعد إعلان زواجه للمرة الثانية، وهو ما جعله يتصدر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء الإعلان عن زواجه الثاني رغم أنه لم يعلن أي جديد بشأن زوجته الأولى.
https://sarabic.ae/20240525/الأهلي-المصري-يتوج-بدوري-أبطال-أفريقيا-للمرة-الـ12-بعد-هزيمة-الترجي-التونسي-1089209225.html
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رياضة, نادي الأهلي, أخبار العالم الآن, مصر
رياضة, نادي الأهلي, أخبار العالم الآن, مصر

بعد إعلان زواجه الثاني... مسؤولان بالأهلي يستعدان للقاء أكرم توفيق

15:56 GMT 08.09.2024
© AP Photoالنادي الأهلي
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
يستعد مسؤولون بالنادي الأهلي لبحث مطالب اللاعب أكرم توفيق بعد عودته من الإجازة، للتعرف على شروطه الخاصة بتجديد تعاقده مع النادي.
ونقل موقع "مصراوي" المصري، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قوله إن المدرب العام بفريق الكرة سامي قمصان، والمدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أمير توفيق، ينتظران الإذن من لجنة التخطيط لبدء مفاوضات تجديد التعاقد مع أكرم توفيق.
وبحسب المصدر، فإن قمصان وتوفيق سيعقدان جلسة مع اللاعب بعد عودته لمعرفة مطالبه المالية فيما يتعلق بتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات.
مدافع النادي الأهلي المصري، رامي ربيعة، يتنافس على الكرة مع لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، حسام غشا، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، 25 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
مجتمع
"الأهلي" المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بعد هزيمة "الترجي" التونسي
25 مايو, 19:28 GMT
ولفت المصدر إلى أنه كانت هناك مفاوضات مع أكرم توفيق، خلال الفترة الماضية، حول تجديد تعاقده، لكنها توقفت بسبب الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية الموسم.
ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب أكرم توفيق مع نهاية الموسم المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع النادي الأهلي لتجديد عقده 3 سنوات.
يذكر أن أكرم توفيق، فاجأ متابعيه بعد إعلان زواجه للمرة الثانية، وهو ما جعله يتصدر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء الإعلان عن زواجه الثاني رغم أنه لم يعلن أي جديد بشأن زوجته الأولى.
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