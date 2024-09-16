https://sarabic.ae/20240916/خبير-رسالة-السنوار-تعزز-تنسيق-محور-المقاومة-والصاروخ-الأخير-لمساندة-غزة-وليس-الرد-اليمني-1092793824.html
خبير: رسالة السنوار تعزز تنسيق "محور المقاومة" والصاروخ الأخير لمساندة غزة وليس الرد اليمني
خبير: رسالة السنوار تعزز تنسيق "محور المقاومة" والصاروخ الأخير لمساندة غزة وليس الرد اليمني
سبوتنيك عربي
رأى المحلل السياسي، أحمد البحري، أنّ رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية تأتي في إطار "التنسيق بين محور... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T17:59+0000
2024-09-16T17:59+0000
2024-09-16T17:59+0000
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وأوضح البحري في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّه "إذا حاول الجيش الاسرائيلي القيام بأي تصعيد سواء في جنوب لبنان أو في أي جبهة من جبهات الإسناد سيواجه من قبل كل "محور المقاومة"، وهناك استعداد كبير لدى المحور لأيّ حرب سواء كانت طويلة أو قصيرة الأمد".ولفت إلى أنّ "هذا الصاروخ هو نتاج الخبرة اليمنية وهناك مفاجآت عديدة يخبئها اليمن، وفق ما صرّح به كل من رئيس "أنصار الله" والمتحدث العسكري اليمني ووزير الدفاع اليمني سواء عبر البر والبحر والجو، إذ أنّ السلاح اليمني يتطور يومًا بعد يوم".وأضاف أنّ "العملية الاخيرة لا تأتي في سياق الرد على استهداف الحديدة بل بهدف مساندة أهالي غزة، وأنّ صنعاء لا تزال تملك حق الرد على هذه العملية، واليمن يعلم أنّ دخوله في المعركة سيكون له ثمن وليس لدينا ما نخسره لأن العدوان الأمريكي البريطاني دمر كل شيء".
https://sarabic.ae/20240916/السنوار-يوجه-رسالة-إلى-الحوثي-بعد-تدشين-أنصار-الله-المرحلة-الخامسة-من-عملياتهم-ضد-إسرائيل-1092786494.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
خبير: رسالة السنوار تعزز تنسيق "محور المقاومة" والصاروخ الأخير لمساندة غزة وليس الرد اليمني
حصري
رأى المحلل السياسي، أحمد البحري، أنّ رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، يحيى السنوار، إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية تأتي في إطار "التنسيق بين محور المقاومة وخصوصاً اليمن والفصائل الفلسطينية من جهة ورسالة إلى إسرائيل من جهة ثانية بأن أيّ تصعيد إسرائيلي قد يشعل المنطقة بأكملها".
وأوضح البحري في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أنّه "إذا حاول الجيش الاسرائيلي القيام بأي تصعيد سواء في جنوب لبنان أو في أي جبهة من جبهات الإسناد سيواجه من قبل كل "محور المقاومة"، وهناك استعداد كبير لدى المحور لأيّ حرب سواء كانت طويلة أو قصيرة الأمد".
وقال المحلل السياسي المقرّب من "أنصار الله" إنّ "الصاروخ الذي قام الجيش اليمني بضربه أمس على إسرائيل استُخدم لأول مرة في هذه الحرب، ولا تمتلكه إلا دول قليلة جدًا وذلك باعتراف العديد من الدول ومنها إيران".
ولفت إلى أنّ "هذا الصاروخ هو نتاج الخبرة اليمنية وهناك مفاجآت عديدة يخبئها اليمن، وفق ما صرّح به كل من رئيس "أنصار الله" والمتحدث العسكري اليمني ووزير الدفاع اليمني سواء عبر البر والبحر والجو، إذ أنّ السلاح اليمني يتطور يومًا بعد يوم".
وأردف البحري أنّ "اليمن يمتلك قدرات تؤهله لضرب إسرائيل والدفاع عن نفسه".
وأضاف أنّ "العملية الاخيرة لا تأتي في سياق الرد على استهداف الحديدة بل بهدف مساندة أهالي غزة، وأنّ صنعاء لا تزال تملك حق الرد على هذه العملية، واليمن يعلم أنّ دخوله في المعركة سيكون له ثمن وليس لدينا ما نخسره لأن العدوان الأمريكي البريطاني دمر كل شيء".