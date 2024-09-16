https://sarabic.ae/20240916/خبير-ضباط-أوكرانيين-وقياديي-جبهة-النصرة-يخططون-لعمل-عسكري-شمال-سوريا-1092753692.html

خبير: ضباط أوكرانيين وقياديي "جبهة النصرة" يخططون لعمل عسكري شمال سوريا

خبير: ضباط أوكرانيين وقياديي "جبهة النصرة" يخططون لعمل عسكري شمال سوريا

سبوتنيك عربي

قال الخبير في شؤون المجموعات المسلحة "عمر رحمون"، إن ما صرح به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول تعاون أوكراني مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في محافظة... 16.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-16T00:50+0000

2024-09-16T00:50+0000

2024-09-16T04:51+0000

شمال سوريا

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وأضاف، أن هذه المعلومات معروفة بتفاصيلها عند أجهزة الاستخبارات بشكل عام، ونحن نعرفها على الأرض تماما، مشيراً إلى أنهم في الشمال السوري يتابعون هذه المعلومات منذ زمن.ضباط أوكرانيين في إدلبوأضاف رحمون، أن أوكرانيا تستقطب الإرهابيين من الشمال السوري باتجاه أوكرانيا منذ مدة طويلة، وليس ذلك فحسب، بل أرسلت خبراء ومدربين وضباطاً إلى الشمال السوري، والكل يعلم أن قصف (مطار كويريس) في الفترة الأخيرة كان على يد ضباط أوكرانيين.وقال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، تصلنا معلومات مؤكدة ومتواترة بأن هناك تخطيطاً لمعركة قادمة سيكون فيها التصعيد قوياً جداً، وهناك خطة عسكرية تصلنا بعض المعلومات عنها، مؤكدا أن هناك نية لعمل عسكري تقوم به جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) بالتعاون مع أوكرانيا والضباط الأوكرانيين، بدءا من ريف إدلب الجنوبي وصولاً إلى ريف حماة وحتى في ريف اللاذقية الشمالي، إضافة إلى جبهة ريف حلب الغربي، مضيفاً أن هناك دعماً وتخادما متبادلين بين الجيش الأوكراني والجماعات الإرهابية المسلحة في شمال سوريا، وبرعاية أمريكية مباشرة.وقال الوزير لافروف في وقت سابق الشهر الجاري، إن "هناك الآن معلومات متداولة تفيد بوجود مبعوثين أوكرانيين، مبعوثين للمخابرات الأوكرانية، في محافظة إدلب السورية، يقومون بتجنيد مقاتلين من جبهة النصرة.المخابرات الأمريكية تريد تحالفاً قوياً بين النصرة وأوكرانياولفت رحمون إلى أنه يبدو من الغريب أن أصبح هناك حلفا قويا بين أوكرانيا وجبهة النصرة، لكنه في الحقيقة ليس غريباً لأنهم كلهم يدورون في الفلك الغربي، وهذا ما تريده المخابرات الأمريكية والغربية، وهو جمع كل بيضها في سلة واحدة، سواء كان زيلينسكي أو أبو محمد الجولاني، فكل هؤلاء لا مشكلة في أن يجمعهم الغرب في خندق واحد ضد المعسكر الشرقي، في روسيا اليوم، وغدا في دول آسيوية أخرى.

https://sarabic.ae/20240915/مراسل-سبوتنيك-هجوم-بالطائرات-المسيرة-يستهدف-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1092747209.html

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شمال سوريا, تصاعد التوتر العسكري في شمال سوريا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف, تقارير سبوتنيك, حصري