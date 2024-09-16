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183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
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فيديو أثار تفاعلا واسعا... كيف تعاملت الشرطة السعودية مع متسولين من الأردن
فيديو أثار تفاعلا واسعا... كيف تعاملت الشرطة السعودية مع متسولين من الأردن
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو نشره الأمن العام السعودي، لضبط عدد من المتسولين في الرياض، والكشف عن جنسياتهم، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T12:27+0000
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وقال الأمن العام السعودي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "الجهات الأمنية في منطقة الرياض، تستمر في أعمالها الميدانية وحملتها المستمرة لرصد المتسولين وضبطهم"، مشيرًا إلى أن "هناك امرأة من الجنسية الأردنية قامت بالتسول بشكل مباشر في إحدى إشارات المرور".وأضاف الأمن العام السعودي في الفيديو: "هنا مشهد آخر لاستعطاف المجتمع من خلال شخص من الجنسية الأردنية يرافقه طفل يقوم بالتسول بشكل مباشر"، مؤكدا أن "مكافحة التسول مسؤولية الجميع والإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني".وكان الأمن العام السعودي، قد أعلن في الآونة الأخيرة، "القبض على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات لحملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال".وقال الأمن العام السعودي، في بيان له، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان أن "الإعلانات تضمنت توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بغرض النصب والاحتيال"، مؤكدا إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أفادت، في يوليو/ تموز الماضي، بأنها اعتقلت مواطنا بعد نشر مقاطع "خادشة للحياء" عبر صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً، بالقول: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
https://sarabic.ae/20240608/مدير-الأمن-العام-السعودي-أمن-الحجاج-خط-أحمر-1089642642.html
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

فيديو أثار تفاعلا واسعا... كيف تعاملت الشرطة السعودية مع متسولين من الأردن

12:27 GMT 16.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أثار مقطع فيديو نشره الأمن العام السعودي، لضبط عدد من المتسولين في الرياض، والكشف عن جنسياتهم، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الأمن العام السعودي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "الجهات الأمنية في منطقة الرياض، تستمر في أعمالها الميدانية وحملتها المستمرة لرصد المتسولين وضبطهم"، مشيرًا إلى أن "هناك امرأة من الجنسية الأردنية قامت بالتسول بشكل مباشر في إحدى إشارات المرور".
وأضاف الأمن العام السعودي في الفيديو: "هنا مشهد آخر لاستعطاف المجتمع من خلال شخص من الجنسية الأردنية يرافقه طفل يقوم بالتسول بشكل مباشر"، مؤكدا أن "مكافحة التسول مسؤولية الجميع والإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني".
وكان الأمن العام السعودي، قد أعلن في الآونة الأخيرة، "القبض على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات لحملات حج وهمية بغرض النصب والاحتيال".
وقال الأمن العام السعودي، في بيان له، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة، قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان أن "الإعلانات تضمنت توفير سكن للحجاج في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ بغرض النصب والاحتيال"، مؤكدا إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج في مكة المكرمة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
مدير الأمن العام السعودي: أمن الحجاج خط أحمر
8 يونيو, 14:14 GMT
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أفادت، في يوليو/ تموز الماضي، بأنها اعتقلت مواطنا بعد نشر مقاطع "خادشة للحياء" عبر صفحته على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ونشرت الداخلية السعودية صورة للمتهم بعد إلقاء القبض عليه، مؤكدةً، بالقول: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".
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