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لافروف يجري محادثات مع نظيره المصري في موسكو... فيديو
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
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رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20240916/ليبيا-ارتفاع-منسوب-مياه-الأمطار-يعطل-عمليات-تزويد-الوقود-في-سبها-1092759210.html
ليبيا... ارتفاع منسوب مياه الأمطار يعطل عمليات تزويد الوقود في سبها
ليبيا... ارتفاع منسوب مياه الأمطار يعطل عمليات تزويد الوقود في سبها
سبوتنيك عربي
أعلن أحمد المسلاتي، المتحدث الرسمي باسم شركة "البريقة" لتسويق النفط في ليبيا، أن ارتفاع منسوب المياه المتراكمة بفعل الأمطار الغزيرة أمام مستودع سبها النفطي،... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T08:54+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن المسلاتي، قوله إن "عمليات شفط المياه تجري وفق خطة الطوارئ التي وضعتها الإدارة العامة للصحة والسلامة بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، كما تجرى الاختبارات الأولية اللازمة لإعادة تشغيل منصات التعبئة ودوارات الغاز المسال".من جانبه، أصدر مجلس إدارة شركة "البريقة"، تعليمات عاجلة بإرسال فريق فني مزود بمعدات الصيانة، كخطوة لتعزيز هذه الجهود، بهدف تسريع عملية نزح المياه واستئناف العمليات التشغيلية في مستودع سبها في أقرب وقت.وبحسب المسلاتي، تعتمد عمليات التزويد المباشر للمحطات على بدائل الطاقة وهي ما زالت مستمرة في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة، موضحًا أن "التحويلات المباشرة للوقود من مستودعي الزاوية ومصراتة مستمرة بالكميات المعتادة، حيث جرى تزويد المحطات بنحو مليون و100 ألف لتر من البنزين و250 مليون لتر من الديزل".في السياق ذاته، كشف المسلاتي عن إرسال 3 آلاف أسطوانة غاز طهي إلى مدينة سبها من مستودع "الهاني" النفطي، مؤكداً أن "العمل جارٍ على تسريع عمليات شفط المياه وإجراء الاختبارات النهائية لإعادة تشغيل منشآت الغاز، كما تم إرسال قافلة محملة بمعدات ومضخات مجرورة للمساعدة في تسريع عمليات شفط المياه وإعادة تشغيل المستودع بشكل كامل".وكانت الأمطار الغزيرة المتهاطلة على مدينة سبها الليبية، قد تسببت في وفاة شخصين وإصابة 33 آخرين، بينما أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حالة الطوارئ في المدينة ومناطق الجنوب.
https://sarabic.ae/20240913/رئيس-نقابة-النفط-في-ليبيا-خسائر-اقتصادية-كبيرة-في-البلاد-بسبب-الإغلاقات-1092664142.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

ليبيا... ارتفاع منسوب مياه الأمطار يعطل عمليات تزويد الوقود في سبها

08:54 GMT 16.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYأمطار وسيول في ليبيا
أمطار وسيول في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن أحمد المسلاتي، المتحدث الرسمي باسم شركة "البريقة" لتسويق النفط في ليبيا، أن ارتفاع منسوب المياه المتراكمة بفعل الأمطار الغزيرة أمام مستودع سبها النفطي، أدى إلى توقف مؤقت في تنفيذ الطلبات المتعلقة بوقود البنزين والديزل وغاز الطهي الموجهة للمحطات التابعة لشركات التوزيع النفطي.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن المسلاتي، قوله إن "عمليات شفط المياه تجري وفق خطة الطوارئ التي وضعتها الإدارة العامة للصحة والسلامة بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، كما تجرى الاختبارات الأولية اللازمة لإعادة تشغيل منصات التعبئة ودوارات الغاز المسال".
من جانبه، أصدر مجلس إدارة شركة "البريقة"، تعليمات عاجلة بإرسال فريق فني مزود بمعدات الصيانة، كخطوة لتعزيز هذه الجهود، بهدف تسريع عملية نزح المياه واستئناف العمليات التشغيلية في مستودع سبها في أقرب وقت.
محطة نفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
رئيس نقابة النفط في ليبيا: خسائر اقتصادية كبيرة في البلاد بسبب الإغلاقات
13 سبتمبر, 08:28 GMT
وبحسب المسلاتي، تعتمد عمليات التزويد المباشر للمحطات على بدائل الطاقة وهي ما زالت مستمرة في ظل انقطاع الكهرباء عن المنطقة، موضحًا أن "التحويلات المباشرة للوقود من مستودعي الزاوية ومصراتة مستمرة بالكميات المعتادة، حيث جرى تزويد المحطات بنحو مليون و100 ألف لتر من البنزين و250 مليون لتر من الديزل".
في السياق ذاته، كشف المسلاتي عن إرسال 3 آلاف أسطوانة غاز طهي إلى مدينة سبها من مستودع "الهاني" النفطي، مؤكداً أن "العمل جارٍ على تسريع عمليات شفط المياه وإجراء الاختبارات النهائية لإعادة تشغيل منشآت الغاز، كما تم إرسال قافلة محملة بمعدات ومضخات مجرورة للمساعدة في تسريع عمليات شفط المياه وإعادة تشغيل المستودع بشكل كامل".
وكانت الأمطار الغزيرة المتهاطلة على مدينة سبها الليبية، قد تسببت في وفاة شخصين وإصابة 33 آخرين، بينما أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حالة الطوارئ في المدينة ومناطق الجنوب.
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