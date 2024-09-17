https://sarabic.ae/20240917/إطلاق-صاروخ-أنغارا-12-الروسي-المزود-بالأقمار-الصناعية-العسكرية-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية-1092806514.html
إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي المزود بالأقمار الصناعية العسكرية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي المزود بالأقمار الصناعية العسكرية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، تم إطلاقه بنجاح من قاعدة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T08:00+0000
2024-09-17T08:00+0000
2024-09-17T08:00+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0c/1087924453_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6b7e1d37f3935490a937dbc477b7628.jpg
وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، بنجاح من قاعدة الاختبار الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك، من قبل الطاقم القتالي للقوات الجوفضائية".وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أرسلت مسبقا جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي جاهزة للإطلاق.وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.
https://sarabic.ae/20240411/1087890535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0c/1087924453_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a4553ef0228251d32db50bfe0db9e92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي المزود بالأقمار الصناعية العسكرية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، تم إطلاقه بنجاح من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.
وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، بنجاح من قاعدة الاختبار الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك، من قبل الطاقم القتالي للقوات الجوفضائية".
وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أرسلت مسبقا جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي جاهزة للإطلاق.
وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية
، في 11 نيسان/أبريل 2024.