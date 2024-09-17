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https://sarabic.ae/20240917/إطلاق-صاروخ-أنغارا-12-الروسي-المزود-بالأقمار-الصناعية-العسكرية-من-قاعدة-بليسيتسك-الفضائية-1092806514.html
إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي المزود بالأقمار الصناعية العسكرية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي المزود بالأقمار الصناعية العسكرية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، تم إطلاقه بنجاح من قاعدة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T08:00+0000
2024-09-17T08:00+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، بنجاح من قاعدة الاختبار الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك، من قبل الطاقم القتالي للقوات الجوفضائية".وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أرسلت مسبقا جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي جاهزة للإطلاق.وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.
https://sarabic.ae/20240411/1087890535.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إطلاق صاروخ "أنغارا-1.2" الروسي المزود بالأقمار الصناعية العسكرية من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية

08:00 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطلاق أول صاروخ طيران "أنغارا-أ 5" وانفضال المرحلة العليا لأوريون
طلاق أول صاروخ طيران أنغارا-أ 5 وانفضال المرحلة العليا لأوريون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، تم إطلاقه بنجاح من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.
وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، تم إطلاق الصاروخ الحامل من الفئة الخفيفة "أنغارا-1.2" المزود بالأقمار الصناعية العسكرية، بنجاح من قاعدة الاختبار الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك، من قبل الطاقم القتالي للقوات الجوفضائية".
وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد أرسلت مسبقا جميع صواريخ "أنغارا" التي طلبتها وزارة الدفاع إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي جاهزة للإطلاق.
Первый запуск ракеты Ангара-А5 с космодрома Восточный - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
وسائط متعددة
"من الأرض إلى الفضاء".. صور لـ"أنغارا - أي 5" يخترق طبقات السماء
11 أبريل, 12:15 GMT
وسبق أن تم تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق لصاروخ "أنغارا - 1.2" (العملية الأولى في عام 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ "أنغارا-آ5" من قاعدة "بليسيتسك"، بينما تم الإطلاق الأول والوحيد حتى الآن للصاروخ "أنغارا- آ5" من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 نيسان/أبريل 2024.
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