https://sarabic.ae/20240917/إعلام-يوضح-سبب-عدم-قدرة-الغرب-على-تزويد-كييف-بـ-50-مليار-دولار-على-الفور-1092837684.html
إعلام يوضح سبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بـ 50 مليار دولار على الفور
إعلام يوضح سبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بـ 50 مليار دولار على الفور
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤخران تقديم 50 مليار دولار بسبب خلافات قانونية وفنية. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T17:02+0000
2024-09-17T17:02+0000
2024-09-17T17:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وذكرت صحيفة أمريكية أن "الخطة التي طال انتظارها لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء باستخدام الأموال الروسية أصبحت في طي النسيان".وكما يوضح المنشور الذي كتبته صحيفة "نيويورك تامز" الأمريكية، فإن الاختلافات في الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وأوروبا "جعلت من الصعب هيكلة القرض".والاتحاد الأوروبي، حيث توجد معظم أصول البنك المركزي الروسي، ملزم بتجديد العقوبات كل ستة أشهر. على وجه الخصوص، يتم توسيع القيود فيما يتعلق بالأصول الروسية.وسبق أن ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن تقديم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا أمر صعب بسبب عدم كفاية مخزونات الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة تحت تصرف البنتاغون.وفي وقت سابق، أفيد أن الولايات المتحدة قد تفقد فرصة تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
https://sarabic.ae/20240917/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تدفع-كييف-للمواجهة-مع-مينسك-1092836931.html
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روسيا, العالم
إعلام يوضح سبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بـ 50 مليار دولار على الفور
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤخران تقديم 50 مليار دولار بسبب خلافات قانونية وفنية.
وذكرت صحيفة أمريكية أن "الخطة التي طال انتظارها لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء باستخدام الأموال الروسية أصبحت في طي النسيان".
وتم التأكيد أن الولايات المتحدة وأوروبا "تكافحان" للاتفاق على تشكيل قرض لكييف بمبلغ 50 مليار دولار باستخدام الأصول المجمدة.
وكما يوضح المنشور الذي كتبته صحيفة "نيويورك تامز" الأمريكية، فإن الاختلافات في الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وأوروبا "جعلت من الصعب هيكلة القرض".
والاتحاد الأوروبي، حيث توجد معظم أصول البنك المركزي الروسي، ملزم بتجديد العقوبات كل ستة أشهر. على وجه الخصوص، يتم توسيع القيود فيما يتعلق بالأصول الروسية.
ولهذا السبب، كما كتب المنشور، قرر البيت الأبيض أن هناك "خطرًا مرتبطًا بالقرض". واعتبرت الولايات المتحدة أنه إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي قوانين العقوبات الخاصة به، فيجب على الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا لمراعاة المخاطر المذكورة.
وسبق أن ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن تقديم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا أمر صعب بسبب عدم كفاية مخزونات الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة تحت تصرف البنتاغون.
وفي وقت سابق، أفيد أن الولايات المتحدة قد تفقد فرصة تقديم المساعدة العسكرية لكييف.