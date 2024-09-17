إعلام يوضح سبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بـ 50 مليار دولار على الفور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240917/إعلام-يوضح-سبب-عدم-قدرة-الغرب-على-تزويد-كييف-بـ-50-مليار-دولار-على-الفور-1092837684.html
إعلام يوضح سبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بـ 50 مليار دولار على الفور
إعلام يوضح سبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بـ 50 مليار دولار على الفور
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤخران تقديم 50 مليار دولار بسبب خلافات قانونية وفنية. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T17:02+0000
2024-09-17T17:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764186_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_500f2bde705ceef127b01d80e3701579.jpg
وذكرت صحيفة أمريكية أن "الخطة التي طال انتظارها لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء باستخدام الأموال الروسية أصبحت في طي النسيان".وكما يوضح المنشور الذي كتبته صحيفة "نيويورك تامز" الأمريكية، فإن الاختلافات في الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وأوروبا "جعلت من الصعب هيكلة القرض".والاتحاد الأوروبي، حيث توجد معظم أصول البنك المركزي الروسي، ملزم بتجديد العقوبات كل ستة أشهر. على وجه الخصوص، يتم توسيع القيود فيما يتعلق بالأصول الروسية.وسبق أن ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن تقديم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا أمر صعب بسبب عدم كفاية مخزونات الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة تحت تصرف البنتاغون.وفي وقت سابق، أفيد أن الولايات المتحدة قد تفقد فرصة تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
https://sarabic.ae/20240917/لوكاشينكو-الولايات-المتحدة-تدفع-كييف-للمواجهة-مع-مينسك-1092836931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764186_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c381576c9cc64bfb368d2b6eff7e2e9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام يوضح سبب عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بـ 50 مليار دولار على الفور

17:02 GMT 17.09.2024
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AFP 2023 / Evan Vucci
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤخران تقديم 50 مليار دولار بسبب خلافات قانونية وفنية.
وذكرت صحيفة أمريكية أن "الخطة التي طال انتظارها لمساعدة أوكرانيا على إعادة البناء باستخدام الأموال الروسية أصبحت في طي النسيان".

وتم التأكيد أن الولايات المتحدة وأوروبا "تكافحان" للاتفاق على تشكيل قرض لكييف بمبلغ 50 مليار دولار باستخدام الأصول المجمدة.

وكما يوضح المنشور الذي كتبته صحيفة "نيويورك تامز" الأمريكية، فإن الاختلافات في الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وأوروبا "جعلت من الصعب هيكلة القرض".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
لوكاشينكو: الولايات المتحدة تدفع كييف للمواجهة مع مينسك
16:31 GMT
والاتحاد الأوروبي، حيث توجد معظم أصول البنك المركزي الروسي، ملزم بتجديد العقوبات كل ستة أشهر. على وجه الخصوص، يتم توسيع القيود فيما يتعلق بالأصول الروسية.
ولهذا السبب، كما كتب المنشور، قرر البيت الأبيض أن هناك "خطرًا مرتبطًا بالقرض". واعتبرت الولايات المتحدة أنه إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي قوانين العقوبات الخاصة به، فيجب على الكونغرس الموافقة على تمويل إضافي لأوكرانيا لمراعاة المخاطر المذكورة.
وسبق أن ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية أن تقديم المساعدة الأمريكية لأوكرانيا أمر صعب بسبب عدم كفاية مخزونات الأسلحة والمعدات العسكرية الموجودة تحت تصرف البنتاغون.
وفي وقت سابق، أفيد أن الولايات المتحدة قد تفقد فرصة تقديم المساعدة العسكرية لكييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..حزب الله يتعرض لـ"هجوم إلكتروني" دموي13:25 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала