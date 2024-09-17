https://sarabic.ae/20240917/تحطم-مروحية-رئيس-زيمبابوي-بسبب-عطل-فني-1092802384.html
تحطم مروحية رئيس زيمبابوي بسبب عطل فني
تحطم مروحية رئيس زيمبابوي بسبب عطل فني
سبوتنيك عربي
تحطمت مروحية كان من المفترض أن يستقلها رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا يوم الأحد، لكنه لم يكن على متنها، ولم تُسجل أي إصابات، حسبما أفادت قناة "زي بي سي"... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T00:50+0000
2024-09-17T00:50+0000
2024-09-17T00:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت القناة إن المروحية التي كان من المقرر أن يستقلها الرئيس منانغاغوا تحطمت نتيجة عطل فني، وأن الرئيس لم يكن على متنها. وقد كان هناك أفراد من الطاقم على متن المروحية، ولكن لم يتم تسجيل أي ضحايا خلال الحادث.ووفقاً للقناة، تحطمت المروحية بعد وقت قصير من حضور الرئيس منانغاغوا احتفالات بمناسبة عطلة محلية.وقد بدأت هيئة الطيران المدني في زيمبابوي تحقيقاً في الحادث وستصدر بياناً حول الواقعة، وفقاً لوزير الإعلام جينفان موسوير.
https://sarabic.ae/20240403/رئيس-زيمبابوي-يعلن-حالة-الكوارث-في-جميع-أنحاء-البلاد-بسبب-الجفاف-1087641604.html
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سبوتنيك عربي
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زيمبابوي, أخبار زيمبابوي, الوضع في زيمبابوي
زيمبابوي, أخبار زيمبابوي, الوضع في زيمبابوي
تحطم مروحية رئيس زيمبابوي بسبب عطل فني
تحطمت مروحية كان من المفترض أن يستقلها رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا يوم الأحد، لكنه لم يكن على متنها، ولم تُسجل أي إصابات، حسبما أفادت قناة "زي بي سي" التلفزيونية المحلية نقلاً عن بيان لوزير الإعلام في البلاد، جينفان موسوير.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت القناة إن المروحية التي كان من المقرر أن يستقلها الرئيس منانغاغوا تحطمت نتيجة عطل فني، وأن الرئيس لم يكن على متنها. وقد كان هناك أفراد من الطاقم على متن المروحية، ولكن لم يتم تسجيل أي ضحايا خلال الحادث.
ووفقاً للقناة، تحطمت المروحية بعد وقت قصير من حضور الرئيس منانغاغوا احتفالات بمناسبة عطلة محلية.
وقد بدأت هيئة الطيران المدني
في زيمبابوي تحقيقاً في الحادث وستصدر بياناً حول الواقعة، وفقاً لوزير الإعلام جينفان موسوير.