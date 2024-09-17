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لبنان يعلن رسميا أن إسرائيل وراء "الهجوم الغاشم" الذي وقع في البلاد
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سرقة "فلاشة" تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تمنح حاملها ميزة خطيرة
سرقة "فلاشة" تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تمنح حاملها ميزة خطيرة
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الشرطة الفرنسية أن مجهولين، أمس، سرقوا ذاكرة محرك أقراص "يو إس بي" تحتوي على بيانات سرية من موظف في وزارة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر: "إن خبيرا لوجستيا من وزارة الدفاع كان ضحية عملية سطو على منزله في باريس، سُرقت خلالها ذاكرة تخزين "يو إس بي" تحتوي على معلومات سرية"، موضحًا أن الذاكرة المسروقة تحتوي على معلومات رسمية، بالإضافة إلى مفتاح كمبيوتر يسمح للموظف بالعمل عن بعد في الوزارة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أثناء حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في التدخل الأجنبي، أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت حالات محاولات السرقة والاقتحام التي تستهدف الشركات المرتبطة بوزارة الدفاع أكثر تواترا.
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة "روسيا سيغودنيا"
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة "روسيا سيغودنيا"

سرقة "فلاشة" تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تمنح حاملها ميزة خطيرة

14:44 GMT 17.09.2024
© unsplash// Sara Kurfeß's /محرك أقراص
محرك أقراص - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© unsplash// Sara Kurfeß's /
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نقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الشرطة الفرنسية أن مجهولين، أمس، سرقوا ذاكرة محرك أقراص "يو إس بي" تحتوي على بيانات سرية من موظف في وزارة الدفاع الفرنسية يعمل في مجال الخدمات اللوجستية.
وقال المصدر: "إن خبيرا لوجستيا من وزارة الدفاع كان ضحية عملية سطو على منزله في باريس، سُرقت خلالها ذاكرة تخزين "يو إس بي" تحتوي على معلومات سرية"، موضحًا أن الذاكرة المسروقة تحتوي على معلومات رسمية، بالإضافة إلى مفتاح كمبيوتر يسمح للموظف بالعمل عن بعد في الوزارة.

ووفقا لوسائل إعلام، وقع الحادث، أمس الاثنين، حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو)، حينما خرج الخبير من منزله في بلدية لوكرملين بيستر، تاركا قفل باب المنزل مفتوحا، وعند عودته اكتشف أن منزله قد تم تفتيشه بالكامل، وقام بعد ذلك بإعلام الشرطة على الفور.

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12:13 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أثناء حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في التدخل الأجنبي، أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت حالات محاولات السرقة والاقتحام التي تستهدف الشركات المرتبطة بوزارة الدفاع أكثر تواترا.
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