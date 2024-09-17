https://sarabic.ae/20240917/سرقة-فلاشة-تابعة-لوزارة-الدفاع-الفرنسية-تمنح-حاملها-ميزة-خطيرة-1092833624.html
سرقة "فلاشة" تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تمنح حاملها ميزة خطيرة
سرقة "فلاشة" تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تمنح حاملها ميزة خطيرة
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الشرطة الفرنسية أن مجهولين، أمس، سرقوا ذاكرة محرك أقراص "يو إس بي" تحتوي على بيانات سرية من موظف في وزارة... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T14:44+0000
2024-09-17T14:44+0000
2024-09-17T14:44+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وكالة "روسيا سيغودنيا"
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092833380_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b10760c32a4633343d8657669eb456c2.jpg
وقال المصدر: "إن خبيرا لوجستيا من وزارة الدفاع كان ضحية عملية سطو على منزله في باريس، سُرقت خلالها ذاكرة تخزين "يو إس بي" تحتوي على معلومات سرية"، موضحًا أن الذاكرة المسروقة تحتوي على معلومات رسمية، بالإضافة إلى مفتاح كمبيوتر يسمح للموظف بالعمل عن بعد في الوزارة.وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أثناء حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في التدخل الأجنبي، أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت حالات محاولات السرقة والاقتحام التي تستهدف الشركات المرتبطة بوزارة الدفاع أكثر تواترا.
https://sarabic.ae/20240917/البرلمان-الفرنسي-يوافق-على-النظر-في-مقترح-عزل-ماكرون-1092820566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092833380_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_1b2fffb0520ffbb6379570ba1cb553ca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة "روسيا سيغودنيا"
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, وكالة "روسيا سيغودنيا"
سرقة "فلاشة" تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية تمنح حاملها ميزة خطيرة
نقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر في الشرطة الفرنسية أن مجهولين، أمس، سرقوا ذاكرة محرك أقراص "يو إس بي" تحتوي على بيانات سرية من موظف في وزارة الدفاع الفرنسية يعمل في مجال الخدمات اللوجستية.
وقال المصدر: "إن خبيرا لوجستيا من وزارة الدفاع كان ضحية عملية سطو على منزله في باريس، سُرقت خلالها ذاكرة تخزين "يو إس بي" تحتوي على معلومات سرية"، موضحًا أن الذاكرة المسروقة تحتوي على معلومات رسمية، بالإضافة إلى مفتاح كمبيوتر يسمح للموظف بالعمل عن بعد في الوزارة.
ووفقا لوسائل إعلام، وقع الحادث، أمس الاثنين، حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو)، حينما خرج الخبير من منزله في بلدية لوكرملين بيستر، تاركا قفل باب المنزل مفتوحا، وعند عودته اكتشف أن منزله قد تم تفتيشه بالكامل، وقام بعد ذلك بإعلام الشرطة على الفور.
وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أثناء حديثه أمام لجنة مجلس الشيوخ التي تحقق في التدخل الأجنبي، أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت حالات محاولات السرقة والاقتحام التي تستهدف الشركات المرتبطة بوزارة الدفاع أكثر تواترا.