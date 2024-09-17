https://sarabic.ae/20240917/نشرها-عبر-حسابه-أردوغان-يظهر-في-أغنية-من-إعداد-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1092810378.html

نشرها عبر حسابه... أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي... فيديو

نشرها عبر حسابه... أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي... فيديو

سبوتنيك عربي

ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو لأغنية تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي، جاءت بعنوان "المقاطعة" وذلك دعما لفلسطين في ظل استمرار الحرب... 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T08:48+0000

2024-09-17T08:48+0000

2024-09-17T08:48+0000

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ونشر أردوغان الأغنية عبر حسابه منصة "إكس"، وأرفقها بمنشور قال فيه "سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا".وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الأغنية التي تحمل عنوان "المقاطعة" أُنتجت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية التركي يوجال أرزان حاجي أوغولاري.وسلطت الأغنية الضوء على مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات، إلى جانب دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، كما أظهرت الأغنية لقطات من مظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.وظهر الرئيس التركي لمدة ثواني خلال الأغنية وتحديدا عن الدقيقة الواحدة و3 ثوان، بالتزامن مع مقطع في الأغنية يقول "قل لا، اتخذ موقفا عظيما"، حيث ظهرت لقطه لكلمة لأردوغان في الأمم المتحدة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لا يمكنها أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين، متسائلا: "كيف يمكننا أن ندير ظهورنا للقدس التي حكمها أجدادنا لـ4 قرون في أجواء من السلام والرفاه والطمأنينة؟".ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تصريحاته في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع شهادات بجامعة الدفاع الوطني، بالعاصمة أنقرة.وتابع أرودغان: "كيف يمكننا أن نغمض أعيننا عن فلسطين التي ناضل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك من أجل ألا تطأها أقدام الأعداء"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة التركية تؤدي مهامها على أكمل وجه في جميع أماكن عملها بدءا من سوريا وحتى شمال العراق وليبيا والصومال"، وفق تعبيره.

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