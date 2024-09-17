نشرها عبر حسابه... أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي... فيديو

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240917/نشرها-عبر-حسابه-أردوغان-يظهر-في-أغنية-من-إعداد-الذكاء-الاصطناعي-فيديو-1092810378.html
نشرها عبر حسابه... أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي... فيديو
نشرها عبر حسابه... أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو لأغنية تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي، جاءت بعنوان "المقاطعة" وذلك دعما لفلسطين في ظل استمرار الحرب... 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T08:48+0000
2024-09-17T08:48+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_57ad0c767550a28436249b1e4bdac4bc.jpg
ونشر أردوغان الأغنية عبر حسابه منصة "إكس"، وأرفقها بمنشور قال فيه "سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا".وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الأغنية التي تحمل عنوان "المقاطعة" أُنتجت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية التركي يوجال أرزان حاجي أوغولاري.وسلطت الأغنية الضوء على مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات، إلى جانب دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، كما أظهرت الأغنية لقطات من مظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.وظهر الرئيس التركي لمدة ثواني خلال الأغنية وتحديدا عن الدقيقة الواحدة و3 ثوان، بالتزامن مع مقطع في الأغنية يقول "قل لا، اتخذ موقفا عظيما"، حيث ظهرت لقطه لكلمة لأردوغان في الأمم المتحدة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لا يمكنها أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين، متسائلا: "كيف يمكننا أن ندير ظهورنا للقدس التي حكمها أجدادنا لـ4 قرون في أجواء من السلام والرفاه والطمأنينة؟".ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تصريحاته في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع شهادات بجامعة الدفاع الوطني، بالعاصمة أنقرة.وتابع أرودغان: "كيف يمكننا أن نغمض أعيننا عن فلسطين التي ناضل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك من أجل ألا تطأها أقدام الأعداء"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة التركية تؤدي مهامها على أكمل وجه في جميع أماكن عملها بدءا من سوريا وحتى شمال العراق وليبيا والصومال"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20240914/أردوغان-تاريخ-تركيا-لم-يتلطخ-بالاستعمار-رغم-بسط-سيادتها-على-3-قارات-ولقرون-1092701741.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_dd1b7880a9664bc715a01081edfe6301.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار فلسطين اليوم

نشرها عبر حسابه... أردوغان يظهر في أغنية من إعداد الذكاء الاصطناعي... فيديو

08:48 GMT 17.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو لأغنية تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي، جاءت بعنوان "المقاطعة" وذلك دعما لفلسطين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
ونشر أردوغان الأغنية عبر حسابه منصة "إكس"، وأرفقها بمنشور قال فيه "سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا".
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الأغنية التي تحمل عنوان "المقاطعة" أُنتجت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية التركي يوجال أرزان حاجي أوغولاري.
وسلطت الأغنية الضوء على مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات، إلى جانب دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، كما أظهرت الأغنية لقطات من مظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.
وظهر الرئيس التركي لمدة ثواني خلال الأغنية وتحديدا عن الدقيقة الواحدة و3 ثوان، بالتزامن مع مقطع في الأغنية يقول "قل لا، اتخذ موقفا عظيما"، حيث ظهرت لقطه لكلمة لأردوغان في الأمم المتحدة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
أردوغان: تاريخ تركيا لم يتلطخ بالاستعمار رغم بسط سيادتها على 3 قارات ولقرون
14 سبتمبر, 06:19 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن بلاده لا يمكنها أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين، متسائلا: "كيف يمكننا أن ندير ظهورنا للقدس التي حكمها أجدادنا لـ4 قرون في أجواء من السلام والرفاه والطمأنينة؟".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تصريحاته في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع شهادات بجامعة الدفاع الوطني، بالعاصمة أنقرة.
وتابع أرودغان: "كيف يمكننا أن نغمض أعيننا عن فلسطين التي ناضل مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك من أجل ألا تطأها أقدام الأعداء"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة التركية تؤدي مهامها على أكمل وجه في جميع أماكن عملها بدءا من سوريا وحتى شمال العراق وليبيا والصومال"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMTالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيينأمس, 21:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала